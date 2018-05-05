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Futbolcuları idmana çıkmayan Bursaspor, Fenerbahçe'nin konuğu

Hafta içinde futbolcuları idmana çıkmayan Bursaspor, şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'ye konuk olacak.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:21
Futbolcuları idmana çıkmayan Bursaspor, Fenerbahçe'nin konuğu

Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken şampiyonluk iddiasını sürdüren  Fenerbahçe, Bursa temsilcisi karşısında galibiyet serisine devam etmeye  çalışacak.

Ligde son 5 maçını kazanan Fenerbahçe, 32. haftaya 63 puanla 3. sırada  girdi.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nabil Dirar'ın oynaması  beklenmiyor. Fenerbahçe'de sakatlığı süren Dirar'ın yanı sıra  Roberto Soldado,  İsmail Köybaşı ve Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu  futbolcular sarı kart görmeleri durumunda 33. hafta Kardemir Karabükspor'la  deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kümede kalma yolunda geçen hafta Atiker Konyaspor'u 2-1 yenerek büyük  bir adım atan Bursaspor'un ise 39 puanı var. Bursa temsilcisi, İstanbul'da  kazanması durumunda diğer maçların sonucuna bakmadan bitime 2 hafta kala Süper Lig'de kalmayı garantileyecek.

Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat  Aydınus yönetecek.

98. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde yarın 98. kez karşı  karşıya gelecek.

Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne  yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor  arasındaki rekabette sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara  üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında geride kalan 97 maçtan 49'unu Fenerbahçe, 14'ünü  Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 149 gole, Bursaspor 76 golle karşılık  verdi.

Sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Bursaspor, İstanbul'da 46 lig maçında karşılaştı.  Sarı-lacivertliler galibiyetlerde rakibine büyük üstünlük kurdu.

İstanbul'daki maçlarda Fenerbahçe 30, Bursaspor 5 galibiyet aldı,  taraflar 11 maçta eşitliği bozamadı.

Sarı-lacivertliler evinde 89 gol attı, kalesinde 35 gol gördü.

Bu arada, iki takım arasında 1977-1978 sezonunda İstanbul'da oynanması  gereken maç Ankara'da yapılmış ve sarı-lacivertli takım karşılaşmadan 1-0 galip  ayrılmıştı.

Öte yandan, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle 2002-2003 sezonunda yine  Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 7-1 kazanmıştı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu  galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara'da yaptığı maçta  7-1'lik skorla aldı.

Bursaspor ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye  kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-1971,  1990-1991 ve 2007-2008 sezonlarında sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:21
  1. Konya
  2. Ankara
  3. Kardemir Karabükspor
  4. Roberto Soldado
  5. İsmail Köybaşı
  6. Fırat Aydınus
  7. Fenerbahçe
  8. Bursaspor
  9. İstanbul
  10. Futbol
  11. Bursa
  12. Fb

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