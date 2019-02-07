Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Akhisarspor: 3 - Kasımpaşa: 1



Stat: Spor Toto Akhisar Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar Akhisarspor: Fatih Öztürk, Zeki Yavru, Miguel Lopes (Dk. 89 Rotman), Caner Osmanpaşa, Musa Nizam (Dk. 83 Güray Vural), Aykut Çeviker, Sissoko, Regattin, Josue, Barbosa, Cikalleshi (Dk. 81 Manu) Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau (Dk. 83 Özgür Çek), Sadiku (Dk. 64 Hajradinovic), Pavelka, Tarkan Serbest (Dk. 78 İlhan Depe), Trezeguet, Koita, Perica Goller: Dk. 41 ve 51 Cikalleshi, Dk. 73 Josue (Penaltıdan) (Akhisarspor), Dk. 90+2 Hajradinovic (Kasımpaşa) Sarı kartlar: Dk. 37 Musa Nizam (Akhisarspor), Dk. 62 Koita, Dk. 80 Trezeguet, Dk. 84 Hajradinovic (Kasımpaşa)

MANİSA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Akhisarspor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. 51. dakikada Akhisarspor, farkı ikiye çıkardı. Aykut Çeviker'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Cikalleshi'nin aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0 54. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Trezeguet'nin rakip ceza yayı içerisinden kullandığı serbest vuruşta, barajın yanından geçen top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. 73. dakikada Akhisarspor, penaltı kazandı. Veigneau'nun ceza sahası içerisinde Regattin'e yaptığı müdahaleyi hakem Serkan Tokat, penaltı olarak değerlendirdi. Penaltıyı kullanan Josue, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0

79. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Pavelka'nın sol kanattan ortaladığı topu kaleci Fatih Öztürk elinden sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Trezeguet'nin vuruşunda kaleci Fatih Öztürk'ü geçen topu çizgi üzerinden Musa Nizam çıkardı. 90+2. dakikada Kasımpaşa, farkı ikiye indirdi. Ceza sahası dışında Özgür Çek'in kafayla indirdiği meşin yuvarlağı önünde bulan Hajradinovic, sert bir vuruşla topu ağlara yolladı: 3-1 Müsabaka, Akhisarspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.