Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Akhisarspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)



Stat: Spor Toto Akhisar Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar Akhisarspor: Fatih Öztürk, Zeki Yavru, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Musa Nizam, Aykut Çeviker, Sissoko, Regattin, Josue, Barbosa, Cikalleshi Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Tarkan Serbest, Trezeguet, Koita, Perica Gol: Dk. 41 Cikalleshi (Akhisarspor) Sarı kart: Dk. 37 Musa Nizam (Akhisarspor)

MANİSA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Akhisarspor, Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 15. dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Sağ taraftan kullanılan köşe atışında Josue'nin ortasına iyi yükselen Sissoko'nun kafa vuruşunda, Veigneau meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı. Pozisyonun devamında savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı. Akhisarsporlu oyuncular, topun çizgiyi geçtiğini öne sürerek, maçın hakemi Serkan Tokat'a itiraz etti. 19. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan gelişen atağında, Miguel Lopes'in ortasında Caner Osmanpaşa, meşin yuvarlağı Sissoko'ya indirdi. Sissoko'nun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Ramazan Köse, topu kornere tokatladı. 31. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Pavelka'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Tarkan Serbest'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'te kaldı. 41. dakikada Akhisarspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Barbosa'nın ortasında ön direkte Cikalleshi topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0 Müsabakanın ilk yarısı, Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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