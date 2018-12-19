Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
- Kahramanmaraşspor: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor, ilk maçta elde ettiği 7-2'lik galibiyetin avantajıyla son 16 turuna yükseldi19 Aralık 2018 Çarşamba 17:28
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Hakan Ceyhan, Utku Tunavelioğlu, Kemal Elmas
Kahramanmaraşspor: Emrah Tuncel, Safa Ali Memnun, Burak Can Kunt, Hurşit Taşcı (Dk. 89 Ebubekir Berke Tambay), İbrahim Koca, Yusuf Emre Kasal, Burak Şamil Bolat, Lider Koç, İsa Baltacı, Mehmet Fırat Demir (Dk. 68 Süleyman Özdemir), Civar Çetin (Dk. 82 Emin Aladağ)
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Kaan Kanak, Merih Demiral, Nsakala, Cenk Ahmet Alkılıç, Ceyhun Gülselam, Welinton, Maniatis (Dk. 68 Villafanez), Sackey (Dk. 46 Taha Yalçıner), Hasan Ayaroğlu, Bobo
Goller: Dk. 61 Burak Can Kunt, Dk. 90 İbrahim Koca (Kahramanmaraşspor), Dk. 80 Bobo (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 63 Mehmet Fırat Demir (Kahramanmaraşspor), Dk. 63 Maniatis (Aytemiz Alanyaspor)
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında TFF 2. Lig ekibi Kahramanmaraşspor, konuk ettiği Spor Toto Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi.
Aytemiz Alanyaspor, turun ilk maçında elde ettiği 7-2'lik galibiyetin avantajıyla son 16 turuna yükseldi.
YORUM YAZ