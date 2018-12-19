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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Van Büyükşehir Belediyespor: 2 - Boluspor: 2- İlk maçı 5-1 kazanan Bolu temsilcisi, son 16 turuna yükseldi

19 Aralık 2018 Çarşamba 16:08
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


Stat: Van Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Bahtiyar Birinci, Anıl Usta

Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş, Şerif Doğan (Dk. 70 Mesut Saray), Burçak Özkanca, Ahmet Şahbaz, Emre Toptan, Soner Birinci, Barış Sağır, Serdar Cansu, Sedat Komi (Dk. 90 Şiyar Sayyiğit), Cemal Doğu, Çağrı Tekin (Dk. 44 Tahir Kurtuluş)

Boluspor: Gökhan Köstereli, Diarra, İsmail Haktan Odabaşı, Sebaihi, İshak Çakmak, Mutlu Güler (Dk. 80 Guido Koçer), Mustafa Batuhan Altıntaş, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 70 Akabueze), Ümit Kurt, Mustafa Durak (Dk 58 Hayrullah Bilazer), Abdurrahman Çağlar

Goller: Dk. 1 Sebaihi, Dk. 66 Yusuf Emre Gültekin (Boluspor), Dk. 4 Cemal Doğu, Dk. 78 Tahir Kurtuluş (Van Büyükşehir Belediyespor),

Sarı kartlar: Dk 74 Sedat Komi, Dk. 78 Tahir Kurtuluş (Van Büyükşehir Belediyespor), Dk. 76 Akabueze (Boluspor)


VAN (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, TFF 3. Lig temsilcisi Van Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

İlk maçı 5-1 kazanan Boluspor, adını son 16 turuna yazdırdı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 16:08
  1. Boluspor
  2. Futbol
  3. van
  4. Van Büyükşehir Belediyespor
  5. Ziraat Türkiye Kupası

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