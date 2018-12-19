Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
- Etimesgut Belediyespor: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 2- Evkur Yeni Malatyaspor, son 16 turuna yükseldi19 Aralık 2018 Çarşamba 15:48
Stat: Etimesgut Belediyesi Atatürk
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Kapluhan, Candaş Elbil
Etimesgut Belediyespor: Hasan Sürmeli, Alaettin Batuhan Tur, Ömer Esenkaya, Eyüpcan Delibalta, Erçin Ilgaz, Mikail Koçak (Dk. 86 Ahmet Kaan Ergün), Caner Yılmaz, Samet Yalçın, Mehmet Bektaş, Akın Akman (Dk. 46 Mehmet Atik), İbrahim Alan (Dk. 75 Mehmet Fuat Gölbaşı)
Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Seth Sincere, Mina, Gökhan Akkan, Rahman Buğra Çağıran, Ahmed Ildız (Dk. 84 Donald), Muniru, Pereira (Dk. 46 Eren Tozlu), Berkan Durdu, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük (Dk. 63 Aleksic)
Goller: Dk. 54 Ahmed Ildız, Dk. 88 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Mina (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 33 Ömer Esenkaya (Etimesgut Belediyespor)
ANKARA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında konuk olduğu TFF 2. Lig temsilcisi Etimesgut Belediyespor'u 2-0 yendi.
İlk karşılaşmayı da 2-0 kazanan Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, son 16 turuna yükseldi.
54. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Ahmed Ildız'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, yerden seken top ağlarla buluştu: 0-1.
88. dakikada konuk ekip farklı ikiye çıkardı. Mustafa Eskihellaç'ın şutunda kaleciden dönen topu Eren Tozlu tamamlayarak filelere gönderdi: 0-2.
Karşılaşma, Evkur Yeni Malatyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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