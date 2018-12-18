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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Medipol Başakşehir: 2 - Adana Demirspor: 0- Medipol Başakşehir, adını son 16 turuna yazdırdı

18 Aralık 2018 Salı 21:10
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Epureanu, Attamah, Karim Hafez, Gökhan İnler (Dk. 76 Emre Belözoğlu), Jojic, Kerim Frei, Soner Aydoğdu, Arda Turan (Dk. 62 Caicara), Bajic (Dk. 62 Adebayor)

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Orhan Taşdelen, Tayyib Talha Sanuç, Batuhan İşçiler, Galip Güzel (Dk. 59 Erkam Develi), Erdal Öztürk, Orkan Çınar, Emre Nefiz (Dk. 46 Traore), Berk Yıldız, Mehmet Kaan Türkmen (Dk. 70 Yiğit Kadıoğlu)

Goller: Dk. 6 Epureanu, Dk. 33 Kerim Frei (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 19 Tayyib Talha Sanuç, Dk. 90 Hakan Bilgiç (Adana Demirspor), Dk. 20 Epureanu (Medipol Başakşehir)


İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, son 16 turuna yükseldi.

İki takım arasında Adana'da oynanan maç 1-1 sona ermişti.

6. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Jojic'in sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte Gökhan İnler'in aşırttığı topa arka direkte kafayı vuran Epureanu takımını öne geçirdi: 1-0.

33. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Jojic'in pasıyla Kerim Frei, Adana Demirspor ceza sahası önünde topla buluştu. Açısını düzelten Kerim'in şutunda top savunmaya da çarpıp havalandı ve kalecinin üzerinden geçerek ağlarla buluştu: 2-0.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Medipol Başakşehir, adını son 16 turuna yazdırdı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 21:10
  1. Adana Demirspor
  2. Futbol
  3. Medipol Başakşehir
  4. Ziraat Türkiye Kupası

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