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Futbol: TFF 3. Lig

Ligde 27. hafta maçları tamamlandı

17 Mart 2019 Pazar 17:21
Futbol: TFF 3. Lig


İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 27. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Artvin Hopaspor-Ergene Velimeşespor: 0-2

Erzin Belediyespor-Hekimoğlu Trabzon: 1-1

Nevşehir Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1

Kozan Belediyespor-Gebzespor: 1-0

Nazilli Belediyespor-Erbaaspor: 3-1

Körfezspor-Şile Yıldızspor: 0-2


2. Grup:

Elaziz Belediyespor-Bergama Belediyespor: 4-1

Adıyaman 1954-Yeni Orduspor: 1-3

Van Büyükşehir Belediyespor-Pazarspor: 0-1

Kemerspor 2003-Osmaniyespor: 2-0

Alibeyköyspor-Kızılcabölükspor: 1-0

Düzcespor-Kırşehir Belediyespor: 2-2


3. Grup:

Bayburt İl Özel İdare-Bağcılarspor: 1-0

1461 Trabzon-Halide Edip Adıvarspor: 1-0

Fatsa Belediyespor-Turgutluspor: 0-1

Cizrespor-Gölcükspor: 1-1

Kocaelispor-Diyarbekirspor: 2-1

Karacabey Belediyespor-Bucaspor: 2-0

Yeni Çorumspor-Serik Belediyespor: 1-1

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 17:21
  1. 27. hafta
  2. Futbol
  3. TFF 3. Lig

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