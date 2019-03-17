Futbol: TFF 3. Lig
Ligde 27. hafta maçları tamamlandı17 Mart 2019 Pazar 17:21
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 27. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Artvin Hopaspor-Ergene Velimeşespor: 0-2
Erzin Belediyespor-Hekimoğlu Trabzon: 1-1
Nevşehir Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1
Kozan Belediyespor-Gebzespor: 1-0
Nazilli Belediyespor-Erbaaspor: 3-1
Körfezspor-Şile Yıldızspor: 0-2
2. Grup:
Elaziz Belediyespor-Bergama Belediyespor: 4-1
Adıyaman 1954-Yeni Orduspor: 1-3
Van Büyükşehir Belediyespor-Pazarspor: 0-1
Kemerspor 2003-Osmaniyespor: 2-0
Alibeyköyspor-Kızılcabölükspor: 1-0
Düzcespor-Kırşehir Belediyespor: 2-2
3. Grup:
Bayburt İl Özel İdare-Bağcılarspor: 1-0
1461 Trabzon-Halide Edip Adıvarspor: 1-0
Fatsa Belediyespor-Turgutluspor: 0-1
Cizrespor-Gölcükspor: 1-1
Kocaelispor-Diyarbekirspor: 2-1
Karacabey Belediyespor-Bucaspor: 2-0
Yeni Çorumspor-Serik Belediyespor: 1-1
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