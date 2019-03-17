Futbol: TFF 3. Lig Ligde 27. hafta maçları tamamlandı



İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 27. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle: 1. Grup:

Artvin Hopaspor-Ergene Velimeşespor: 0-2 Erzin Belediyespor-Hekimoğlu Trabzon: 1-1 Nevşehir Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1 Kozan Belediyespor-Gebzespor: 1-0 Nazilli Belediyespor-Erbaaspor: 3-1 Körfezspor-Şile Yıldızspor: 0-2

2. Grup: Elaziz Belediyespor-Bergama Belediyespor: 4-1 Adıyaman 1954-Yeni Orduspor: 1-3 Van Büyükşehir Belediyespor-Pazarspor: 0-1 Kemerspor 2003-Osmaniyespor: 2-0 Alibeyköyspor-Kızılcabölükspor: 1-0 Düzcespor-Kırşehir Belediyespor: 2-2

3. Grup: Bayburt İl Özel İdare-Bağcılarspor: 1-0 1461 Trabzon-Halide Edip Adıvarspor: 1-0 Fatsa Belediyespor-Turgutluspor: 0-1 Cizrespor-Gölcükspor: 1-1 Kocaelispor-Diyarbekirspor: 2-1 Karacabey Belediyespor-Bucaspor: 2-0 Yeni Çorumspor-Serik Belediyespor: 1-1

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