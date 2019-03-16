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Futbol: TFF 3. Lig

Ligin 27. haftası oynanan maçlarla başladı

16 Mart 2019 Cumartesi 17:14
Futbol: TFF 3. Lig


İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'in 27. haftası yapılan karşılaşmalarla başladı.

Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

1. Grup

Büyükçekmece Tepecikspor-Batman Petrolspor: 2-0

Tire 1922-Silivrispor: 2-0


2. Grup

Karşıyaka-Ofspor: 1-0

Esenler Erokspor-Altındağ Belediyespor: 0-0

Sultanbeyli Belediyespor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 0-1


3. Grup

Muğlaspor-Anagold 24 Erzincanspor: 1-0

Ankara Adliyespor-Payasspor: 2-0

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:14
  1. 27. hafta
  2. Futbol
  3. TFF 3. Lig

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