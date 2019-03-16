Futbol: TFF 3. Lig Ligin 27. haftası oynanan maçlarla başladı



İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'in 27. haftası yapılan karşılaşmalarla başladı. Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle: 1. Grup Büyükçekmece Tepecikspor-Batman Petrolspor: 2-0 Tire 1922-Silivrispor: 2-0

2. Grup Karşıyaka-Ofspor: 1-0 Esenler Erokspor-Altındağ Belediyespor: 0-0 Sultanbeyli Belediyespor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 0-1

3. Grup Muğlaspor-Anagold 24 Erzincanspor: 1-0 Ankara Adliyespor-Payasspor: 2-0

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