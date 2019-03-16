Futbol: TFF 3. Lig
Ligin 27. haftası oynanan maçlarla başladı16 Mart 2019 Cumartesi 17:14
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'in 27. haftası yapılan karşılaşmalarla başladı.
Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
1. Grup
Büyükçekmece Tepecikspor-Batman Petrolspor: 2-0
Tire 1922-Silivrispor: 2-0
2. Grup
Karşıyaka-Ofspor: 1-0
Esenler Erokspor-Altındağ Belediyespor: 0-0
Sultanbeyli Belediyespor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 0-1
3. Grup
Muğlaspor-Anagold 24 Erzincanspor: 1-0
Ankara Adliyespor-Payasspor: 2-0
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