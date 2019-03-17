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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

- Ligde 27. hafta sonunda Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor liderliğini sürdürürken, Beyaz Grup'ta Sarıyer averajla liderlik koltuğuna oturdu - Beyaz Grup'ta Manisaspor ligden düşen ikinci takım oldu

17 Mart 2019 Pazar 17:54
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de tamamlanan 27. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta lider değişmezken, Beyaz Grup'ta birincilik el değiştirdi.

Kırmızı Grup'ta evinde Kırklarelispor'u 1-0 mağlup eden Menemen Belediyespor, liderliğini korudu.

Beyaz Grup'ta 27. hafta öncesinde liderlik koltuğunda yer alan Keçiörengücü, evinde Kastamonuspor 1966 ile 0-0 berabere kaldı. Sahasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 3-1 mağlup eden Sarıyer, averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Bu grupta Ankara Demirspor'a evinde 2-1 yenilen Manisaspor, ligden düşen ikinci takım oldu.

Gruplarda 27. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:


- Kırmızı Grup



TakımlarOGBMAYAVP
1. MENEMEN BELEDİYESPOR27 17 7 3 57 32 25 58
2. TUZLASPOR27 16 6 5 51 16 35 54
3. FATİH KARAGÜMRÜK27 16 4 7 42 28 14 52
4. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR27 13 10 4 48 22 26 49
5. ŞANLIURFASPOR27 13 7 7 37 29 8 46
6. ETİMESGUT BELEDİYESPOR27 11 6 10 33 31 2 39
7. PENDİKSPOR27 10 8 9 38 37 1 38
8. SİVAS BELEDİYESPOR27 9 7 11 32 38 -6 34
9. KAHRAMANMARAŞSPOR27 9 7 11 27 34 -7 34
10. BAK SPOR27 8 10 9 31 39 -8 34
11. KIRKLARELİSPOR27 9 6 12 36 34 2 33
12. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR27 8 9 10 28 34 -6 33
13. TARSUS İDMANYURDU27 8 9 10 34 42 -8 33
14. FETHİYESPOR27 5 13 9 28 32 -4 28
15. BANDIRMASPOR BALTOK27 7 6 14 31 45 -14 27
16. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR27 4 11 12 34 51 -17 23
17. TOKATSPOR27 4 10 13 22 35 -13 22
18. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ27 5 7 15 24 53 -29 22

- Beyaz Grup



TakımlarOGBMAYAVP
1. SARIYER27 18 6 3 51 23 28 60
2. KEÇİÖRENGÜCÜ27 18 6 3 48 22 26 60
3. YILPORT SAMSUNSPOR27 18 4 5 45 20 25 58
4. KASTAMONUSPOR 196627 17 4 6 46 19 27 55
5. SAKARYASPOR27 16 7 4 46 22 24 55
6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR27 13 6 8 40 24 16 45
7. İNEGÖLSPOR27 12 5 10 33 34 -1 41
8. AMED SPORTİF FAALİYETLER27 11 7 9 35 27 8 40
9. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR27 12 3 12 41 40 1 39
10. EYÜPSPOR27 9 7 11 34 33 1 34
11. NİĞDE ANADOLU27 9 7 11 34 34 0 34
12. UTAŞ UŞAKSPOR27 6 12 9 31 27 4 30
13. GÜMÜŞHANESPOR27 6 12 9 31 33 -2 30
14. HACETTEPE27 7 8 12 37 44 -7 29
15. ANKARA DEMİRSPOR27 5 5 17 26 45 -19 20
16. BAYRAMPAŞA27 4 8 15 20 39 -19 20
17. MANİSASPOR27 3 3 21 25 77 -52 -3
18. GAZİANTEPSPOR 27 3 2 22 11 71 -60 -25


Not: Manisaspor'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silinmiştir.

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 17:54
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  5. TFF 2. Lig

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