Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm - Ligde 27. hafta sonunda Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor liderliğini sürdürürken, Beyaz Grup'ta Sarıyer averajla liderlik koltuğuna oturdu - Beyaz Grup'ta Manisaspor ligden düşen ikinci takım oldu



İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de tamamlanan 27. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta lider değişmezken, Beyaz Grup'ta birincilik el değiştirdi. Kırmızı Grup'ta evinde Kırklarelispor'u 1-0 mağlup eden Menemen Belediyespor, liderliğini korudu. Beyaz Grup'ta 27. hafta öncesinde liderlik koltuğunda yer alan Keçiörengücü, evinde Kastamonuspor 1966 ile 0-0 berabere kaldı. Sahasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 3-1 mağlup eden Sarıyer, averajla liderlik koltuğuna oturdu. Bu grupta Ankara Demirspor'a evinde 2-1 yenilen Manisaspor, ligden düşen ikinci takım oldu. Gruplarda 27. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

- Kırmızı Grup



Takımlar O G B M A Y AV P 1. MENEMEN BELEDİYESPOR 27 17 7 3 57 32 25 58 2. TUZLASPOR 27 16 6 5 51 16 35 54 3. FATİH KARAGÜMRÜK 27 16 4 7 42 28 14 52 4. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 27 13 10 4 48 22 26 49 5. ŞANLIURFASPOR 27 13 7 7 37 29 8 46 6. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 27 11 6 10 33 31 2 39 7. PENDİKSPOR 27 10 8 9 38 37 1 38 8. SİVAS BELEDİYESPOR 27 9 7 11 32 38 -6 34 9. KAHRAMANMARAŞSPOR 27 9 7 11 27 34 -7 34 10. BAK SPOR 27 8 10 9 31 39 -8 34 11. KIRKLARELİSPOR 27 9 6 12 36 34 2 33 12. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 27 8 9 10 28 34 -6 33 13. TARSUS İDMANYURDU 27 8 9 10 34 42 -8 33 14. FETHİYESPOR 27 5 13 9 28 32 -4 28 15. BANDIRMASPOR BALTOK 27 7 6 14 31 45 -14 27 16. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 27 4 11 12 34 51 -17 23 17. TOKATSPOR 27 4 10 13 22 35 -13 22 18. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 27 5 7 15 24 53 -29 22 - Beyaz Grup



Takımlar O G B M A Y AV P 1. SARIYER 27 18 6 3 51 23 28 60 2. KEÇİÖRENGÜCÜ 27 18 6 3 48 22 26 60 3. YILPORT SAMSUNSPOR 27 18 4 5 45 20 25 58 4. KASTAMONUSPOR 1966 27 17 4 6 46 19 27 55 5. SAKARYASPOR 27 16 7 4 46 22 24 55 6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 27 13 6 8 40 24 16 45 7. İNEGÖLSPOR 27 12 5 10 33 34 -1 41 8. AMED SPORTİF FAALİYETLER 27 11 7 9 35 27 8 40 9. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 27 12 3 12 41 40 1 39 10. EYÜPSPOR 27 9 7 11 34 33 1 34 11. NİĞDE ANADOLU 27 9 7 11 34 34 0 34 12. UTAŞ UŞAKSPOR 27 6 12 9 31 27 4 30 13. GÜMÜŞHANESPOR 27 6 12 9 31 33 -2 30 14. HACETTEPE 27 7 8 12 37 44 -7 29 15. ANKARA DEMİRSPOR 27 5 5 17 26 45 -19 20 16. BAYRAMPAŞA 27 4 8 15 20 39 -19 20 17. MANİSASPOR 27 3 3 21 25 77 -52 -3 18. GAZİANTEPSPOR 27 3 2 22 11 71 -60 -25



Not: Manisaspor'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silinmiştir.



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