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Futbol: TFF 2. Lig

- Kırmızı ve Beyaz grupta 27. hafta mücadelesi oynanan maçlarla tamamlandı

17 Mart 2019 Pazar 17:19
Futbol: TFF 2. Lig


İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz grupta 27. hafta maçları oynandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:


- Kırmızı Grup


Şanlıurfaspor-Bandırmaspor Baltok: 3-0

Konya Anadolu Selçukspor-Pendikspor: 1-3

Darıca Gençlerbirliği-Etimesgut Belediyespor: 1-2

Menemen Belediyespor-Kırklarelispor: 1-0

Tokatspor-BAK Spor: 2-1

Tuzlaspor-Zonguldak Kömürspor: 3-1

Fethiyespor-Sivas Belediyespor: 2-1

Tarsus İdmanyurdu-Kahramanmaraşspor: 3-0


- Beyaz Grup


Sarıyer-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 3-1

Amed Sportif Faaliyetler-Sancaktepe Belediyespor: 2-1

Niğde Anadolu-Gümüşhanespor: 0-3

Yılport Samsunspor-Bayrampaşa: 2-0

Manisaspor-Ankara Demirspor: 1-2

UTAŞ Uşakspor-İnegölspor: 1-2

Sakaryaspor-Eyüpspor: 2-0


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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 17:19
  1. 27. hafta
  2. Futbol
  3. sonuç
  4. TFF 2. Lig

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