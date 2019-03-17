Futbol: TFF 2. Lig
- Kırmızı ve Beyaz grupta 27. hafta mücadelesi oynanan maçlarla tamamlandı17 Mart 2019 Pazar 17:19
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz grupta 27. hafta maçları oynandı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
- Kırmızı Grup
Şanlıurfaspor-Bandırmaspor Baltok: 3-0
Konya Anadolu Selçukspor-Pendikspor: 1-3
Darıca Gençlerbirliği-Etimesgut Belediyespor: 1-2
Menemen Belediyespor-Kırklarelispor: 1-0
Tokatspor-BAK Spor: 2-1
Tuzlaspor-Zonguldak Kömürspor: 3-1
Fethiyespor-Sivas Belediyespor: 2-1
Tarsus İdmanyurdu-Kahramanmaraşspor: 3-0
- Beyaz Grup
Sarıyer-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 3-1
Amed Sportif Faaliyetler-Sancaktepe Belediyespor: 2-1
Niğde Anadolu-Gümüşhanespor: 0-3
Yılport Samsunspor-Bayrampaşa: 2-0
Manisaspor-Ankara Demirspor: 1-2
UTAŞ Uşakspor-İnegölspor: 1-2
Sakaryaspor-Eyüpspor: 2-0
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