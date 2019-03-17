Futbol: TFF 2. Lig - Kırmızı ve Beyaz grupta 27. hafta mücadelesi oynanan maçlarla tamamlandı



İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz grupta 27. hafta maçları oynandı. Ligde alınan sonuçlar şöyle:

- Kırmızı Grup

Şanlıurfaspor-Bandırmaspor Baltok: 3-0 Konya Anadolu Selçukspor-Pendikspor: 1-3 Darıca Gençlerbirliği-Etimesgut Belediyespor: 1-2 Menemen Belediyespor-Kırklarelispor: 1-0 Tokatspor-BAK Spor: 2-1 Tuzlaspor-Zonguldak Kömürspor: 3-1 Fethiyespor-Sivas Belediyespor: 2-1 Tarsus İdmanyurdu-Kahramanmaraşspor: 3-0

- Beyaz Grup

Sarıyer-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 3-1 Amed Sportif Faaliyetler-Sancaktepe Belediyespor: 2-1 Niğde Anadolu-Gümüşhanespor: 0-3 Yılport Samsunspor-Bayrampaşa: 2-0 Manisaspor-Ankara Demirspor: 1-2 UTAŞ Uşakspor-İnegölspor: 1-2 Sakaryaspor-Eyüpspor: 2-0



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