Futbol: TFF 2. Lig Ligin 27. haftası iki maçla başladı



İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'in 27. haftası oynanan iki maçla başladı. Ligde bugün yapılan müsabakaların sonuçları şöyle: Kırmızı Grup Fatih Karagümrük-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-2 Beyaz Grup Keçiörengücü-Kastamonuspor 1966: 0-0

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