Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
30. hafta maçları tamamlanan Süper Lig'de Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü- Medipol Başakşehir'in kaybettiği haftada Galatasaray, Konyaspor'la berabere kalarak lider olma fırsatını kaçırdı29 Nisan 2019 Pazartesi 22:39
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarının ardından Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.
Ligde haftanın kapanış maçında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, deplasmanda Atiker Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı ve lider olma fırsatını kaçırdı. Buna karşı 60 puana yükselen Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü.
Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, sahasında Göztepe'ye 2-0 yenilerek kötü gidişini sürdürdü. Buna karşı lacivert-turunculular, 62 puanla liderliğini sürdürdü.
Zirve yarışında haftanın en karlı takımı üçüncü sıradaki Beşiktaş oldu. Sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen siyah-beyazlılar, puanını 59'a yükseltti ve şampiyonluk umudunu son 4 haftada oldukça artırdı.
Haftanın önemli maçlarından birinde Fenerbahçe ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler 34 puanla haftayı 14. sırada tamamladı. Trabzonspor ise 53 puana yükselerek 4. sıradaki yerini korudu.
- Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Medipol Başakşehir-Göztepe: 0-2
Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: 0-0
Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1
Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1
İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Bursaspor-Akhisarspor: 0-0
Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 4-1
Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: 2-1
Atiker Konyaspor-Galatasaray: 0-0
- Puan durumu
Süper Lig'de 30. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|30
|18
|8
|4
|45
|18
|27
|62
|2.
|GALATASARAY
|30
|17
|9
|4
|62
|29
|33
|60
|3.
|BEŞİKTAŞ
|30
|17
|8
|5
|66
|39
|27
|59
|4.
|TRABZONSPOR
|30
|15
|8
|7
|53
|39
|14
|53
|5.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|30
|12
|6
|12
|32
|35
|-3
|42
|6.
|ANTALYASPOR
|30
|12
|6
|12
|34
|47
|-13
|42
|7.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|30
|11
|8
|11
|41
|40
|1
|41
|8.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|30
|9
|12
|9
|41
|41
|0
|39
|9.
|ATİKER KONYASPOR
|30
|8
|14
|8
|33
|33
|0
|38
|10.
|KASIMPAŞA
|30
|11
|5
|14
|48
|53
|-5
|38
|11.
|İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|30
|9
|10
|11
|29
|41
|-12
|37
|12.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|30
|9
|9
|12
|41
|45
|-4
|36
|13.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|30
|10
|6
|14
|31
|46
|-15
|36
|14.
|FENERBAHÇE
|30
|7
|13
|10
|35
|41
|-6
|34
|15.
|GÖZTEPE
|30
|9
|3
|18
|28
|37
|-9
|30
|16.
|BURSASPOR
|30
|5
|15
|10
|25
|34
|-9
|30
|17.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|30
|6
|11
|13
|31
|39
|-8
|29
|18.
|AKHİSARSPOR
|30
|6
|7
|17
|30
|48
|-18
|25
- Gelecek haftanın programı
Süper Lig'in 31. haftasında yapılacak maçların programı şu şekilde:
3 Mayıs Cuma:
20.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir
4 Mayıs Cumartesi:
16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe
5 Mayıs Pazar:
16.00 Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor
16.00 Göztepe-Antalyaspor
19.00 Galatasaray-Beşiktaş
6 Mayıs Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor
20.00 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor
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