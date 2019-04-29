Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm 30. hafta maçları tamamlanan Süper Lig'de Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü- Medipol Başakşehir'in kaybettiği haftada Galatasaray, Konyaspor'la berabere kalarak lider olma fırsatını kaçırdı



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarının ardından Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü. Ligde haftanın kapanış maçında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, deplasmanda Atiker Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı ve lider olma fırsatını kaçırdı. Buna karşı 60 puana yükselen Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü. Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, sahasında Göztepe'ye 2-0 yenilerek kötü gidişini sürdürdü. Buna karşı lacivert-turunculular, 62 puanla liderliğini sürdürdü. Zirve yarışında haftanın en karlı takımı üçüncü sıradaki Beşiktaş oldu. Sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen siyah-beyazlılar, puanını 59'a yükseltti ve şampiyonluk umudunu son 4 haftada oldukça artırdı. Haftanın önemli maçlarından birinde Fenerbahçe ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler 34 puanla haftayı 14. sırada tamamladı. Trabzonspor ise 53 puana yükselerek 4. sıradaki yerini korudu.

- Sonuçlar



Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Medipol Başakşehir-Göztepe: 0-2 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: 0-0 Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1 Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1 İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1 Bursaspor-Akhisarspor: 0-0 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 4-1 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: 2-1 Atiker Konyaspor-Galatasaray: 0-0

- Puan durumu

Süper Lig'de 30. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 30 18 8 4 45 18 27 62 2. GALATASARAY 30 17 9 4 62 29 33 60 3. BEŞİKTAŞ 30 17 8 5 66 39 27 59 4. TRABZONSPOR 30 15 8 7 53 39 14 53 5. AYTEMİZ ALANYASPOR 30 12 6 12 32 35 -3 42 6. ANTALYASPOR 30 12 6 12 34 47 -13 42 7. EVKUR YENİ MALATYASPOR 30 11 8 11 41 40 1 41 8. ÇAYKUR RİZESPOR 30 9 12 9 41 41 0 39 9. ATİKER KONYASPOR 30 8 14 8 33 33 0 38 10. KASIMPAŞA 30 11 5 14 48 53 -5 38 11. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 30 9 10 11 29 41 -12 37 12. DEMİR GRUP SİVASSPOR 30 9 9 12 41 45 -4 36 13. MKE ANKARAGÜCÜ 30 10 6 14 31 46 -15 36 14. FENERBAHÇE 30 7 13 10 35 41 -6 34 15. GÖZTEPE 30 9 3 18 28 37 -9 30 16. BURSASPOR 30 5 15 10 25 34 -9 30 17. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 30 6 11 13 31 39 -8 29 18. AKHİSARSPOR 30 6 7 17 30 48 -18 25

- Gelecek haftanın programı

Süper Lig'in 31. haftasında yapılacak maçların programı şu şekilde:

3 Mayıs Cuma: 20.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir 4 Mayıs Cumartesi: 16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor 19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe 5 Mayıs Pazar: 16.00 Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor 16.00 Göztepe-Antalyaspor 19.00 Galatasaray-Beşiktaş 6 Mayıs Pazartesi: 20.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor 20.00 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.