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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

05 Mayıs 2019 Pazar 21:12
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Türk Telekom

Hakemler: Bülent Yıldırım, Serkan Ok, Asım Yusuf Öz

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk (Dk. 81 Selçuk İnan), Fernando, Feghouli (Dk. 90+1 Emre Akbaba), Belhanda, Onyekuru (Dk. 90+5 Linnes), Diagne

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül (Dk. 54 Adriano), Vida, Isimat-Mirin, Caner Erkin (Dk. 57 Quaresma), Hutchinson, Dorukhan Toköz (Dk. 75 Kagawa), Necip Uysal, Ljajic, Lens, Burak Yılmaz

Goller: Dk. 44 Onyekuru, Dk. 55 Fernando (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 20 Lens, Dk. 37 Caner Erkin, Dk. 39 Vida, Dk. 45+1 Gökhan Gönül, Dk. 45+2 Ljajic, Dk. 85 Necip Uysal, Dk. 90+3 Kagawa (Beşiktaş), Dk. 43 Belhanda, Dk. 83 Onyekuru (Galatasaray)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

55. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta kazanılan taçı Mariano Diagne'ye attı. Bu oyuncunun ara pasında ceza sahası yayının sağında topla buluşarak içeri giren Fernando'nun karşı karşıya vuruşunda top kaleci Karius'tan döndü. Önünde kalan topu yeniden alan Fernando, Alman file bekçisinden sıyrılarak altıpasın sağ köşesinden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

58. dakikada Mariano'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Diagne'nin vuruşunda kaleci Karius sağına gelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

60. dakikada soldan ceza sahasına giren Ljajic'in ortasında penaltı noktası üzerinden Vida'nın kafayla vurduğu top altıpas içindekin takım arkadaşından döndü. Pozisyonun devamında Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

62. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lens, Mariano'dan sıyrıldıktan sonra yerden ortasını yaptı. Ön direğe hareketlenen Ljajic'in vurduğu meşin yuvarlağı direk dibindeki kaleci Muslera kornere çeldi.

66. dakikada Onyekuru'nun penaltı noktası civarından uygun durumda şutunda top farklı şekilde üstten auta gitti.

77. dakikada Ljajic'in ceza sahası sol köşesinin hemen dışından doğrudan kaleye kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera topun sahibi oldu.

82. dakikada sağdan hızla ceza sahasına giren Lens, yerden pasını penaltı noktası yanındaki Burak Yılmaz'a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Muslera soluna gelen meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

Müsabakayı, Galatasaray 2-0 kazandı.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 21:12
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