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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Evkur Yeni Malatyaspor: 2 - Kasımpaşa: 1

29 Nisan 2019 Pazartesi 22:19
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Serkan Tokat, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş (Dk. 43 Robin Yalçın), Bülent Cevahir, Bifouma (Dk. 74 Guilherme), Murat Yıldırım, Donald, Adem Büyük (Dk. 86 Eren Tozlu), Aleksic, Kamara

Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Ben Youssef, Josue Sa, Veigneau (Dk. 58 Perica), Tarkan Serbest, Sadiku (Dk. 46 Karim Hafez), Hajradinovic, Khalili (Dk. 77 İlhan Depe), Trezeguet, Koita

Gol: Dk. 42 Adem Büyük, Dk. 69 Robin Yalçın (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 84. Koita (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk.16 Sadiku, Dk. 53 Veigneau, Dk. 70 Karim Hafez, Dk. 90+2 Ben Youssef, 90+7 Trezeguet (Kasımpaşa), Dk. 52 Adem Büyük, Dk. 72 Robin Yalçın, 90+7 Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor)


MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

55. dakikada Kamara'nın sağ kanattan sert vuruşunda top Donald'ın önünde kaldı. Donald'ın ceza sahası içerisindeki vuruşunda meşin yuvarlak kale çizgisi önünde Adem Büyük'e geldi. Adem'in vuruşunda kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

62. dakikada Koita'nın sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Perica'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

66. dakikada ceza sahası üzerinde Adem Büyük'ün pasıyla buluşan Kamara'nın vuruşunu kaleci kornere çeldi.

69. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Aleksic'in sol kanattan kullandığı korner vuruşunda meşin yuvarlak ceza sahası içerisinde Robin Yalçın'ın önünde kaldı. Robin Yalçın'ın vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0

77. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tarkan Serbest'in vuruşunda savunmadan seken topu kaleci Ertaç Özbir kornere çeldi.

84. dakikada Kasımpaşa farkı bire indirdi. Trezeguet'nin sağ kanattan verdiği pasla buluşan Koita, ceza sahası içerisinde meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir'in sağından ağlarla buluşturdu: 2-1

Karşılaşma Evkur Yeni Malatyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 22:19
  1. Evkur Yeni Malatyaspor
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  4. Spor Toto Süper Lig

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