Futbol: Spor Toto Süper Lig Atiker Konyaspor: 0 - Galatasaray: 0

Stad: Konya Büyükşehir Belediye Hakemler: Mete Kalkavan, Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur Demirok, Diagne, Zuta, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 75 Hadziahmetovic), Milosevic, Fofana (Dk. 90 Hurtado), Yatabare (Dk. 72 Jahovic) Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Nagatomo, Ndiaye (Dk. 79 Selçuk İnan), Fernando, Feghouli, Belhanda (Dk. 74 Emre Akbaba), Onyekuru (Dk. 74 Mitroglou), Diagne Sarı kart: Dk. 81 Uğur Demirok (Atiker Konyaspor), Dk. 90+1 Fernando (Galatasaray)

KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. 56. dakikada Belhanda'nın ceza yayı üzerinden sert şutu yandan auta gitti. 59. dakikada Feghouli'nin pasında Belhanda topu altıpas içerisine kesti. Hiçbir oyuncunun dokunamadığı top taca çıktı. 61. dakikada Yatabare'nin uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. 65. dakikada Belhanda'nın ara pasında kaleci Serkan Kırıntılı'yla karşı karşıya kalan Diagne'nin vuruşunda top yandan auta gitti. 71. dakikada Belhanda'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde bulunan Donk'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti. 72. dakikada Jevtovic'in uzaktan sert şutunu kaleci Muslera kornere çeldi. 80. dakikada Emre Akbaba'nın sol kanattan ortasında, topa iyi yükselen Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 90+5. dakikada Feghouli'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Donk'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti. Karşılaşma golsüz eşitlikle bitti.

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