Futbol: Spor Toto Süper Lig - Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)



Stat: Yeni Malatya Hakemler: Serkan Tokat, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş (Dk. 43 Robin Yalçın), Bülent Cevahir, Bifouma, Murat Yıldırım, Donald, Adem Büyük, Aleksic, Kamara Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Ben Youssef, Josue Sa, Veigneau, Tarkan Serbest, Sadiku, Hajradinovic, Khalili, Trezeguet, Koita Gol: Dk. 42 Adem Büyük (Evkur Yeni Malatyaspor) Sarı katlar: Dk.16 Sadiku (Kasımpaşa)

MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 17. dakikada Adem Büyük'ün kullandığı serbest vuruş savunmadan dönerek Bifouma'nın önünde kaldı. Bifouma'nun vuruşunda ise savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı. 22. dakikada Trezeguet'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Ertaç Özbir topu taca gönderdi. 30. dakikada Veigneau'nun sol kanattan yaptığı ortayı ceza sahası içerisinde iyi kontrol eden Khalili'nin vuruşu savunmadan dönerek Koita'nın önünde kaldı. Koita'nın vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü. 40. dakikada Trezeguet'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Ertaç Özbir kornere çeldi. 42. dakikada Aleksic'in kullandığı kornere kale sahası içerisinde iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0 45. dakikada Chebake'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem Büyük'ün vuruşunu kaleci Scuffet kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı Evkur Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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