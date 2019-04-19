0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Kasımpaşa: 1 - Bursaspor: 1

19 Nisan 2019 Cuma 22:36
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Erdinç Sezertam

Kasımpaşa: Ramazan Köse (Dk. 28 Scuffet), Popov, Ben Youssef, Josue Sa, Veigneau, Tarkan Serbest, Pavelka, Hafez (Dk. 76 İlhan Depe), Hajradinovic (Dk. 89 Özgür Çek), Trezequet, Perica

Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı (Dk. 90 Shehu), Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Saivet, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan (Dk. 66 Tunay Torun), Lima (Dk. 75 Furkan Soyalp), Latovlevici, Sakho

Goller: Dk. 60 Trezequet (Kasımpaşa), Dk. 81 Aytaç Kara (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Pavelka, Dk. 81 Scuffet (Kasımpaşa), Dk. 90+5 Shehu (Bursaspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa ile Bursaspor 1-1 berabere kaldı.

58. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında sağdan hareketlenen Saivet, ceza sahası civarından topu içerde müsait durumda bulunan Lima'nın önüne çıkardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

60. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Rakip yarı alanın ortalarında iyi bir vücut çalımıyla rakiplerinden sıyrılan Perica, meşin yuvarlağı rakip ceza sahasına kadar sürüp, soldan bindirme yapan Hafes'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun ortasında, müsait durumda bulunan Trezequet gelişine şık bir vuruşla topu ağlarla buluştu: 1-0.

62. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ortasına Saivet'nin kafa vuruşunda, kaleci Scuffet meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

65. dakikada Lima'nın oldukça uzak mesafeden sert şutunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.

Aynı dakika içinde soldan topla hareketlenen Lima, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun şutunda da top üstten dışarı gitti.

78. dakikada Hajradinovic'in kullandığı serbest vuruşta altıpasın sağında topa iyi yükselen Ben Youssef'in kafa şutunda, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

Aynı dakikada Furkan Soyalp, kaleci Scuffet tarafından ceza sahası içinde düşürüldü. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada penaltı atışı için topun başına gelen Aytaç Kara, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 22:36
  1. Bursaspor
  2. Futbol
  3. Kasımpaşa
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbolda maçın ardından
    1. Basketbolda maçın ardından
    2. “Topraklarımız komşu ülkelere yönelik..
    3. 6 ülke tehlike altında! İran’da son 40..
    4. Ergin Ataman: “Saha avantajını..
    5. Maçın ardından
    6. Şuhut’ta Berat Kandili idrak edildi
    7. Alanya semalarında dünya şampiyonası
    8. AK Parti'den flaş 'İstanbul'..
    9. İran’da maç sonrası kavga çıktı: 60..
    10. İzmir’de sahte içki operasyonu
    11. Svetislav Pesic: “Play-off’larda..
    12. Libyalılar Hafter’in saldırısına karşı..
    13. İstanbullular Berat Kandili'nde..
    14. Kasımpaşaspor - Bursaspor maçı..
    15. Almanya'da Berat Kandili
    16. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    17. Kur'an ile alay eden festivale sert..
    18. Kandilde camiler ve Hazreti Mevlana..
    19. Antalya’da bahçıvanın acı ölümü
    20. Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 -..
    21. Prof. Dr. Fuat Sezgin Bişkek’te Anıldı
    22. Başkan Arı, kandil simidi ve şerbeti..
    23. Nijerya'da etnik çatışma: 22 ölü, 10..
    24. "(Fener Ol) kampanyasının benimsenmesi..
    25. Selimiye'de Berat Kandili coşkusu
    26. İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş..
    27. İstanbul’da helikopter destekli..
    28. Dev maraton İznik Ultra’da başladı
    29. 18. Mersin Uluslararası Müzik..
    30. Bir Sevgi Bir İlmek atölyesinden BEÜ..
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    Başkan imzaladı! yüzde 30 vergi uygulanacak
    Başkan imzaladı! yüzde 30 vergi uygulanacak
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!

    Günün Karikatürü

    20 Nisan 2019
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi