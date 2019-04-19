Futbol: Spor Toto Süper Lig - Kasımpaşa: 1 - Bursaspor: 1



Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Erdinç Sezertam

Kasımpaşa: Ramazan Köse (Dk. 28 Scuffet), Popov, Ben Youssef, Josue Sa, Veigneau, Tarkan Serbest, Pavelka, Hafez (Dk. 76 İlhan Depe), Hajradinovic (Dk. 89 Özgür Çek), Trezequet, Perica

Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı (Dk. 90 Shehu), Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Saivet, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan (Dk. 66 Tunay Torun), Lima (Dk. 75 Furkan Soyalp), Latovlevici, Sakho Goller: Dk. 60 Trezequet (Kasımpaşa), Dk. 81 Aytaç Kara (Bursaspor) Sarı kartlar: Dk. 23 Pavelka, Dk. 81 Scuffet (Kasımpaşa), Dk. 90+5 Shehu (Bursaspor)



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa ile Bursaspor 1-1 berabere kaldı. 58. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında sağdan hareketlenen Saivet, ceza sahası civarından topu içerde müsait durumda bulunan Lima'nın önüne çıkardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 60. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Rakip yarı alanın ortalarında iyi bir vücut çalımıyla rakiplerinden sıyrılan Perica, meşin yuvarlağı rakip ceza sahasına kadar sürüp, soldan bindirme yapan Hafes'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun ortasında, müsait durumda bulunan Trezequet gelişine şık bir vuruşla topu ağlarla buluştu: 1-0. 62. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ortasına Saivet'nin kafa vuruşunda, kaleci Scuffet meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. 65. dakikada Lima'nın oldukça uzak mesafeden sert şutunda, top az farkla üstten dışarı çıktı. Aynı dakika içinde soldan topla hareketlenen Lima, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun şutunda da top üstten dışarı gitti. 78. dakikada Hajradinovic'in kullandığı serbest vuruşta altıpasın sağında topa iyi yükselen Ben Youssef'in kafa şutunda, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı. Aynı dakikada Furkan Soyalp, kaleci Scuffet tarafından ceza sahası içinde düşürüldü. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. 81. dakikada penaltı atışı için topun başına gelen Aytaç Kara, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.



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