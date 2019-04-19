Futbol: Spor Toto Süper Lig - Kasımpaşa: 0 - Bursaspor: 0 (İlk yarı)



Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Erdinç Sezertam Kasımpaşa: Ramazan Köse (Dk. 28 Scuffet), Popov, Ben Youssef, Josue Sa, Veigneau, Tarkan Serbest, Pavelka, Hafez, Hajradinovic, Trezequet, Perica Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Saivet, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Lima, Latovlevici, Sakho Sarı kart: Dk. 23 Pavelka (Kasımpaşa)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Kasımpaşa-Bursaspor maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. 3. dakikada Aytaç Kara'nın uzaktan sert vuruşunda, top yandan auta gitti. 4. dakikada soldan Latovlevici'nin etkili ortasında altıpas önünde müsait durumda Sakho'nun vuruşunda, kaleci Ramazan topu iki hamlede kontrol etti. 19. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Latovlevici'nin kontrol ettikten sonra müsait durumda şutunda, meşin yuvarlak savunmada Josue Sa'ya çarparak kornere çıktı. 32. dakikada Saivet'in solda ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Ertuğrul Ersoy, meşin yuvarlağı altıpasa ortaladı. Müsait durumda Sakho'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı gitti. 35. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Trezequet, solda kontrol ettiği meşin yuvarlakla içeri katetti. Kaleyi cepheden gören Mısırlı oyuncunun arka direğe plasesinde, top az farkla auta çıktı. 45+4. dakikada ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören pozisyonda Hajradinovic'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farla auta gitti. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



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