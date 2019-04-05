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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Trabzonspor: 1 - Antalyaspor: 1 (ilk yarı)

05 Nisan 2019 Cuma 21:26
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Medical Park

Hakemler: Hüseyin Göçek, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ibanez, Sosa, Abdulkadir Parmak, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Ekuban

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Zeki Yıldırım, Charles, Amilton, Hakan Özmert, Fredy, Doukara

Goller: Dk. 9 Doukara (Antalyaspor), Dk. 21 Nwakaeme (Trabzonspor)


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Trabzonspor-Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

9. dakikada Hüseyin Türkmen'in hatalı pasında araya giren Hakan Özmert'in sağ taraftan ortasında, savunmanın arkasında Doukara gelişine sert ve düzgün bir şutla topu filelere gönderdi: 0-1

13. dakikada Doukara'nın pasında sağ taraftan ceza alanına giren Amilton'un yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top yan top direkten oyun alanına döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

21. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza alanı sağ çaprazında Olcay Şahan topu altıpas içindeki Nwakaeme'ye çıkardı. Bu futbolcu da dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

32. dakikada Ibanez'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Yusuf Yazıcı'nın yatarak vuruşunda savunmaya çarpan top yandan auta gitti.

36. dakikada Hakan Özmert'in uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Doukara, kaleci Uğurcan Çakır'dan sıyrıldı ancak araya son anda giren Hüseyin Türkmen meşin yuvarlağı uzaklaştırarak büyük bir tehlikeyi önledi.

42. dakikada Abdulkadir Parmak soldan pasında, arka direkte Olcay Şahan'ın şutunda kaleci Boffin iki hamlede topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.


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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 21:26
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  3. Trabzonspor

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