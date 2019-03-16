Futbol: Spor Toto Süper Lig - Beşiktaş: 1 - Göztepe: 0



Stat: Vodafone Park Hakemler: Serkan Çınar, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Medel, Adriano (Dk. 12 Necip Uysal - Dk. 46 Lens), Hutchinson, Dorukhan Toköz, Quaresma, Kagawa (Dk. 90 Oğuzhan Özyakup), Ljajic, Burak Yılmaz Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Poko (Dk. 84 Ngando), Serdar Gürler, Castro, Borges (Dk. 60 Ghilas), Yasin Öztekin, Deniz Kadah (Dk. 71 Alpaslan Öztürk) Gol: Dk. 46 Burak Yılmaz (Beşiktaş) Sarı kart: Dk. 79 Yasin Öztekin, Alpaslan Öztürk (Maç bitiminde) (Göztepe)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 1-0 yendi. 46. dakikada Beşiktaş, müsabakada öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında Ljajic'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın ortasını yaptı. Altıpas üzerinde uygun durumda yükselen Burak Yılmaz, kafayla meşin yuvarlağı geldiği köşeden ağlara gönderdi: 1-0 54. dakikada Serdar Gürler'in sağdan kullandığı kornerde penaltı noktası civarında yükselen Reis'in kafayla vurduğu topu kaleci Karius kontrol etti. 64. dakikada Deniz Kadah'ın ceza sahasının sol köşesinde yaptığı plase vuruşta top uzak kanattan auta gitti. 67. dakikada Serdar Gürler'in sağdan kullandığı faulde arka direkte yükselen Deniz Kadah, kafayla vurduğu topu üstten auta attı. 81. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Alpaslan Öztürk'ün yerden şutunda kaleci Karius, yatarak sağına gelen topun sahibi oldu. 87. dakikada Lumor'un ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Karius, üzerine gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere yumrukladı. 90+3. dakikada Beşiktaş önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Göztepe'nin çok adamla gol aradığı pozisyonda Quaresma'nın uzun oynadığı topa hareketlenen Burak Yılmaz sağdan ceza sahasına girdi. Tecrübeli futbolcu 2'ye 1 pozisyonda pasını Ljajic'e aktarmak istedi. Ancak son anda uzanan kaleci Beto, meşin yuvarlağı tuttu. 90+4. dakikada Alpaslan Öztürk'ün pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Ngando'nun vuruşunda Hutchinson'un son anda kafayla dokunduğu top dışarı çıktı. Müsabaka, Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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