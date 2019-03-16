0553 313 94 23

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Beşiktaş: 1 - Göztepe: 0

16 Mart 2019 Cumartesi 21:08
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Vodafone Park

Hakemler: Serkan Çınar, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Medel, Adriano (Dk. 12 Necip Uysal - Dk. 46 Lens), Hutchinson, Dorukhan Toköz, Quaresma, Kagawa (Dk. 90 Oğuzhan Özyakup), Ljajic, Burak Yılmaz

Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Poko (Dk. 84 Ngando), Serdar Gürler, Castro, Borges (Dk. 60 Ghilas), Yasin Öztekin, Deniz Kadah (Dk. 71 Alpaslan Öztürk)

Gol: Dk. 46 Burak Yılmaz (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 79 Yasin Öztekin, Alpaslan Öztürk (Maç bitiminde) (Göztepe)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 1-0 yendi.

46. dakikada Beşiktaş, müsabakada öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında Ljajic'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın ortasını yaptı. Altıpas üzerinde uygun durumda yükselen Burak Yılmaz, kafayla meşin yuvarlağı geldiği köşeden ağlara gönderdi: 1-0

54. dakikada Serdar Gürler'in sağdan kullandığı kornerde penaltı noktası civarında yükselen Reis'in kafayla vurduğu topu kaleci Karius kontrol etti.

64. dakikada Deniz Kadah'ın ceza sahasının sol köşesinde yaptığı plase vuruşta top uzak kanattan auta gitti.

67. dakikada Serdar Gürler'in sağdan kullandığı faulde arka direkte yükselen Deniz Kadah, kafayla vurduğu topu üstten auta attı.

81. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Alpaslan Öztürk'ün yerden şutunda kaleci Karius, yatarak sağına gelen topun sahibi oldu.

87. dakikada Lumor'un ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Karius, üzerine gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere yumrukladı.

90+3. dakikada Beşiktaş önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Göztepe'nin çok adamla gol aradığı pozisyonda Quaresma'nın uzun oynadığı topa hareketlenen Burak Yılmaz sağdan ceza sahasına girdi. Tecrübeli futbolcu 2'ye 1 pozisyonda pasını Ljajic'e aktarmak istedi. Ancak son anda uzanan kaleci Beto, meşin yuvarlağı tuttu.

90+4. dakikada Alpaslan Öztürk'ün pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Ngando'nun vuruşunda Hutchinson'un son anda kafayla dokunduğu top dışarı çıktı.

Müsabaka, Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 21:08
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. Göztepe
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Spor Toto Süper Lig
    1. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    2. Ayrılıkçı Katalanlar Madrid'de gösteri..
    3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve..
    4. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Türkiye..
    6. Şantiyedeki bekçiden haber alınamıyor
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, şu..
    8. "Kılıçdaroğlu 50-100 yıl sonra lanetle..
    9. Ayrılıkçı Katalanlar Madrid’de sokağa..
    10. Avustralyalı senatörü yumurtayla..
    11. İran'dan İİT'ye olağanüstü toplantı..
    12. Muhammet Resuloğlu: Saldırının AB'nin..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkede savaş..
    14. Kayseri'de ev kurşunlama iddiası
    15. Avusturya'da "Irkçılığa Başkaldır"..
    16. Oktay, terör mağdurunun ailesini Yeni..
    17. Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 3 -..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kulağını..
    19. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    20. Beşiktaş 6. kez kalesini gole kapadı!
    21. Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 -..
    22. Burak Yılmaz durdurulamıyor!
    23. Nevruz tatili için gelen İranlılara..
    24. Maçın ardından
    25. "Türk mutfağı kültürel diplomasinin en..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı
    27. Rize’de amatör maçta olay çıktı
    28. Şehit edilen Müslümanlar için..
    29. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın..
    30. "Türkiye liderini bulmuştur, o liderin..
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler