Futbol: Spor Toto Süper Lig - Beşiktaş: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)



Stat: Vodafone Park Hakemler: Serkan Çınar, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Medel, Adriano (Dk. 12 Necip Uysal), Hutchinson, Dorukhan Toköz, Quaresma, Kagawa, Ljajic, Burak Yılmaz Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Poko, Serdar Gürler, Castro, Borges, Yasin Öztekin, Deniz Kadah

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Beşiktaş-Göztepe maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. 25. dakikada Quaresma'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top üstten farklı şekilde auta çıktı. 37. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Serdar Gürler'in sağdan ortasında ceza sahası içi sol çaprazda uygun durumdaki Poko topa vuracağı sırada dengesini kaybedince konuk takım önemli bir fırsattan yararlanamadı. 40. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla bir anda hızlanarak Medel'den kurtulan Serdar Gürler, ceza sahasına girerek son çizgiye indi. Serdar'ın yerden pasıyla penaltı noktası üzerinde uygun durumda buluşan Poko'nun bekletmeden sert şutunda araya giren Gökhan Gönül'e çarpan meşin yuvarlak taca gitti. 45+1. dakikada Yasin Öztekin'in sağdan ortasında altıpasa gelen topu Karius iki hamlede kontrol etti. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

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