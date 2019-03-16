Futbol: Spor Toto Süper Lig Antalyaspor: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Antalya Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Hakan Yemişken Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Charles, Chico, Fredy, Hakan Özmert, Amilton, Doukara Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ozan Tufan, Ceyhun Gülselam, Sackey, Efecan Karaca, Djalma Campos, Cisse Goller: Dk. 27 Hakan Özmert, Dk. 32 Doukara (Antalyaspor)

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. 9. dakikada Chico'nun ceza sahası dışından şutunda, top defans oyuncusuna çarpıp kornere çıktı. 27. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Haydar Yılmaz'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-0. 32. dakikada Doukara'nın ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'ın sağından filelere gitti: 2-0. Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İlk yarıda golleri atan Hakan Özmert ile Doukara, gol sevinçlerini 2 gün önce annesi vefat eden takım arkadaşları Serdar Özkan'ın formasını yayıncı kuruluşun kamerasına göstererek yaşadı. Öte yandan, seremoni öncesi her iki takım futbolcuları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla "Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale" yazılı pankartla sahaya çıktı. Maç öncesi ve devre arası, Antalyasporlu futbolcu Serdar Özkan'ın annesi Nermin Özkan'ın önceki gün vefatı dolayısıyla stattaki skorboarda "Acın acımızdır, başın sağolsun Serdar Özkan" yazısı yansıtıldı. Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı nedeniyle de statta müzik çalınmadı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.