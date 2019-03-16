Futbol: Spor Toto Süper Lig - Atiker Konyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 2



Stat: Konya Büyükşehir Belediye Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Alpaslan Dedeş Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur Demirok, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic (Dk. 46 Jahovic), Milosevic, Mücahit Can Akçay (Dk. 59 Hurtado) Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak (Dk. 61 Moroziuk), Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Musa Çağıran, Azubuike, Samudio (Dk. 87 Nakoulma), Boldrin, Chahechouhe (Dk. 76 Umar), Vedat Muric Goller: Dk. 2 Vedat Muric, Dk. 68 Samudio (Çaykur Rizespor) Kırmızı kart: Dk. 76 Skubic (Atiker Konyaspor) Sarı kartlar: Dk. 15 Musa Çağıran, Dk. 51 Abdullah Durak (Çaykur Rizespor), Dk. 17 Volkan Fındıklı (Atiker Konyaspor)

KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. 51. dakikada Jahovic'in ceza sahası içinden pasında, Ömer Ali Şahiner'in bekletmeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu güçlükle kornere çeldi. 61. dakikada Milosevic'in ceza yayı üzerinden şutunda top direkten döndü. 63. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan kullandığı korner atışında Musa Çağıran'ın ters vuruşunda topu kaleci Gökhan Akkan kornere çeldi. 68. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Vedat Muric'in ara pasına hareketlenen Samudio, topu kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından filelere gönderdi. 76. dakikada Awaziem'in göğsüne ayağıyla yaptığı müdahale sonrasında hakem Cüneyt Çakır, Skubic'i direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 82. dakikada Hurtado'nun pasında, ceza sahası dışında topla buluşan Jahovic'in sert şutunda meşin yuvarlak sağdan auta çıktı. Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle bitti.

- Konyasporlu futbolcular şehitleri unutmadı

Yeşil-beyazlı futbolcuların formalarının kolunda Çanakkale Savaşları'nın kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın resmi yer aldı. Öte yandan, futbolcular ısınmaya Polonya'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Konyalı öğrenci Furkan Kocaman'ın resminin yer aldığı tişörtle çıktı.



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