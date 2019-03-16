Futbol: Spor Toto Süper Lig
- Atiker Konyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)16 Mart 2019 Cumartesi 14:32
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Alpaslan Dedeş
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur Demirok, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Milosevic, Mücahit Can Akçay
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Musa Çağıran, Azubuike, Samudio, Boldrin, Chahechouhe, Vedat Muric
Gol: Dk. 2 Vedat Muric (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Musa Çağıran (Çaykur Rizespor), Dk. 17 Volkan Fındıklı (Atiker Konyaspor)
KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
2. dakikada konuk ekip öne geçti. Atiker Konyaspor yarı sahasına atılan uzun topta Filipovic kaleci Serkan Kırıntılı'ya indirmek istedi. Kısa düşen topu önünde bulan Vedat Muric, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
22. dakikada Melnjak'ın ceza sahasının dışında sert şutu, az farkla yandan auta gitti.
42. dakikada Boldrin'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Samudio'nun kafa vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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