0553 313 94 23

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Atiker Konyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

16 Mart 2019 Cumartesi 14:32
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Alpaslan Dedeş

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur Demirok, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Milosevic, Mücahit Can Akçay

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Musa Çağıran, Azubuike, Samudio, Boldrin, Chahechouhe, Vedat Muric

Gol: Dk. 2 Vedat Muric (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Musa Çağıran (Çaykur Rizespor), Dk. 17 Volkan Fındıklı (Atiker Konyaspor)


KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada konuk ekip öne geçti. Atiker Konyaspor yarı sahasına atılan uzun topta Filipovic kaleci Serkan Kırıntılı'ya indirmek istedi. Kısa düşen topu önünde bulan Vedat Muric, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

22. dakikada Melnjak'ın ceza sahasının dışında sert şutu, az farkla yandan auta gitti.

42. dakikada Boldrin'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Samudio'nun kafa vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 14:32
  1. Atiker Konyaspor
  2. Çaykur Rizespor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İznik turizmine yeni nefes
    1. İznik turizmine yeni nefes
    2. İbrahim Ethem Taş: Cumhurbaşkanımız..
    3. Çanakkale Zaferi 41 Burda’da konserle..
    4. Sakarya’da Yeni Zelanda’daki katliamı..
    5. Bilal Erdoğan, Gaziantep’te..
    6. Bursa Tarım Aş.’de imzalar atıldı
    7. Keçiören Eğitim ve Araştırma..
    8. 11. Campus Cup yelkenli yarışları..
    9. "Kılıçdaroğlu'nun sözlerini tashih..
    10. Otoparktan çıkmaya çalışırken duvara..
    11. Ada Treni'nin seferleri yeniden başladı
    12. Uzman erbaş alımında başvuru şartları..
    13. Başkan Şirin 5 yıllık hizmetleri..
    14. Karaman’da 3 gün önce bıçaklanan şahıs..
    15. FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası son..
    16. Kılıçdaroğlu: "Bay Kemal konuşmayıp da..
    17. Karabük’te Düzceli yüzücüler kürsüye..
    18. AK Parti'nin Tekirdağ mitingi
    19. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    20. Şahin Elmatepe sakinlerine müjdeler..
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler