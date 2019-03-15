Futbol: Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe: 2 - Demir Grup Sivasspor: 1



Stat: Ülker Hakemler: Bülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Sadık Çiftpınar, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal (Dk. 54 Mehmet Ekici), Tolgay Arslan (Dk. 85 Jailson), Moses, Zajc (Dk. 72 Alper Potuk), Ayew, Soldado Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Fatih Aksoy, Bjarsmyr (Dk. 90+1 Erdoğan Yeşilyurt), Papp, Ziya Erdal, Ndinga, Hakan Arslan, Douglas, Özer Hurmacı (Dk. 84 Mert Hakan Yandaş), Emre Kılınç, Diabate Goller: Dk. 73 Özer Hurmacı (Demir Grup Sivasspor), Dk. 74 Soldado, Dk. 86 Mehmet Ekici (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 18 Bjarsmyr, Mert Hakan Yandaş (Maçtan sonra) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 82 Sadık Çiftpınar, Dk. 90+5 Harun Tekin, Dk. 90+5 Moses (Fenerbahçe)





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi. 57. dakikada Moses'in ceza sahasının sol çaprazında yaptığı vuruşta, kaleci Tolgahan Acar topu yumruklayarak uzaklaştırmaya çalıştı. Altıpas içinde topu önünde bulan Ayew'in vuruşunda ise meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti. 68. dakikada Özer Hurmacı'nın soldan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Papp'ın yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta çıktı. 73. dakikada Demir Grup Sivasspor 1-0 öne geçti. Ndinga'nın pasıyla soldan ceza sahasına giren Emre Kılınç son çizgiye inmeden topu içeri çıkardı. Penaltı noktasının sağ tarafında topla buluşan Özer Hurmacı yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 74. dakikada Fenerbahçe skoru eşitledi. Hasan Ali Kaldırım'ın orta sahadan attığı uzun pasta ceza sahasında Ziya Erdal'dan seken topu önünde bulan Soldado'nun vuruşunda yan direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 80. dakikada Moses'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ayew'in vuruşunda kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 86. dakikada Fenerbahce öne geçti. Sol taraftan ceza sahasına giren Hasan Ali Kaldırım'ın yerden ortasında, arka direkte Mehmet Ekici gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Tolgahan Acar'ın bacaklarının arasından filelerle buluşturdu: 2-1. 90+3. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan kullandığı kornerde ceza sahasında Ndinga'nın kafa vuruşunda, kaleye giden topu Ayew son anda kafayla kornere çeldi. 90+4. dakikada ara pasıyla ceza sahasına giren Moses'in şutunda top yandan az farkla auta gitti. Fenerbahçe, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.



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