Futbol: Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe: 0 - Demir Grup Sivasspor: 0 (İlk yarı)



Stat: Ülker Hakemler: Bülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Sadık Çiftpınar, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Moses, Zajc, Ayew, Soldado Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Fatih Aksoy, Bjarsmyr, Papp, Ziya Erdal, Ndinga, Hakan Arslan, Douglas, Özer Hurmacı, Emre Kılınç, Diabate Sarı kart: Dk. 18 Bjarsmyr (Demir Grup Sivasspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere bitti. 32. dakikada Moses'in soldan yaptığı ortada, ceza sahasında yükselen Soldado'nun kafa vuruşunda top kaleci Tolgahan Acar'da kaldı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ve iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.



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