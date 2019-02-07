Futbol: Spor Toto Süper Lig - Ligde 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar: Yarın: İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: Alper Ulusoy 9 Şubat Cumartesi: Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır Çaykur Rizespor-Antalyaspor: Halis Özkahya Beşiktaş-Bursaspor: Mete Kalkavan 10 Şubat Pazar: Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus Galatasaray-Trabzonspor: Ümit Öztürk 11 Şubat Pazartesi: MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor: Ali Palabıyık

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