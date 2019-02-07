Futbol: Spor Toto Süper Lig
- Ligde 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı07 Şubat 2019 Perşembe 12:41
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: Alper Ulusoy
9 Şubat Cumartesi:
Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır
Çaykur Rizespor-Antalyaspor: Halis Özkahya
Beşiktaş-Bursaspor: Mete Kalkavan
10 Şubat Pazar:
Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
Galatasaray-Trabzonspor: Ümit Öztürk
11 Şubat Pazartesi:
MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor: Ali Palabıyık
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