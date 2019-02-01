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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Fenerbahçe: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

01 Şubat 2019 Cuma 21:30
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Ülker

Hakemler: Suat Arslanboğa, Sekan Ok, İsmail Şencan

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Neustaedter, Sadık Çiftpınar, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Benzia, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado

Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Agbenyenu, Borges, Alpaslan Öztürk, Serdar Gürler, Castro, Halil Akbunar, Jerome

Gol: Dk. 7 Ayew (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 32 Halil Akbunar, Dk. 33 Castro (Göztepe), Dk. 37 Ayew, Dk. 45+1 Neustaedter (Fenerbahçe)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

7. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mehmet Topal'ın ara pasıyla sağdan savunma arkasına sarkan Isla, ceza sahası içine yerden ortaladı. Penaltı noktası civarında müsait durumda bulunan Soldado'nun yerden vuruşunda Ayew'in dokunduğu top filelerle buluştu: 1-0.

10. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Mehmet Ekici, uzun pasında topu ceza sahası içi sol çaprazda bulunan İsmail Köybaşı ile buluşturdu. Bu oyuncunun gelişine şutunda meşin yuvarlak altıpas üzerinde Ayew'in önünde düştü. Ayew'in kafa vuruşunda kaleci Beto'nun çıkardığı topun takibini yapan Ayew'in yeniden şutunda bu sefer savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

13. dakikada orta sahada topu kapan Ayew'in savunma arkasına pasına hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Soldado'nun sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

38. dakikada ceza yayı civarından kazanılan frikikte Serdar Gürler'in direkt kaleye vuruşunda kaleci Volkan Demirel topu son anda kontrol etti.

42. dakikada Serdar Gürler'in hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında topa iyi yükselen Titi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.

45+1. dakikada Castro'nun yarı sahanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta altıpasın sağında arka direkte iyi yükselen Alpaslan Öztürk'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 21:30
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