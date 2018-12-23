Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Türk Telekom

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Ozan Kabak, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli (Dk. 90+5 Mustafa Kapı), Belhanda (Dk. 87 Donk), Onyekuru, Eren Derdiyok (Dk. 75 Rodrigues)

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ndinga (Dk. 77 Kone), Torje (Dk. 70 Rybalka), Emre Kılınç (Dk. 89 Erdoğan Yeşilyurt), Robinho, Muhammet Demir

Goller: Dk. 9 ve 41 Robinho (Demir Grup Sivasspor), Dk. 20 Eren Derdiyok (Penaltıdan), Dk. 30 Feghouli, Dk. 51 ve 69 Onyekuru (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 19 Uğur Çiftçi, Dk. 55 Braz (Demir Grup Sivasspor), Dk. 23 Mariano, Dk. 63 Fernando (Galatasaray)





İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında haftasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 4-2 yendi.

49. dakikada Torje'nin uzak mesafeden doğrudan kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

51. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Fernando'nun ara pasında soldan savunma arkasına sarkarak ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru, karşı karşıya kaldığı kaleci Tolgahan Acar'ın solundan topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem Cevdet Kömürcüoğlu, pozisyonda ofsayt bayrağı kaldırdı. Video Yardımcı Hakem incelemesinin ardından Nijeryalı futbolcunun ofsaytta olmadığı anlaşıldı ve gol geçerli sayıldı: 3-2

65. dakikada konuk takımda seri ve kısa paslaşmaların ardından savunma arkasına sarkan Hakan Arslan'ın karşı karşıya yaptığı vuruşta, zamanında kalesini terk eden Muslera meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu.

69. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Mariano'nun sağdan ortasında ceza sahasına hareketlenen Belhanda sağ çaprazda topu son anda uzanarak içeri çevirdi. Penaltı noktası üzerindeki Eren Derdiyok'un ıskaladığı meşin yuvarlak arka direkteki Onyekuru'ya geldi. Bu futbolcu, bekletmeden geldiği köşeye doğru yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-2

72. dakikada ceza sahasının sol köşesinde topla buluşan Robinho'nun şutunda top yan ağlarda kaldı.

74. dakikada Feghouli'nin soldan kullandığı kornerde Eren Derdiyok'un aşırdığı topa arka direkte yükselen Fernando kafayla vurdu. Üst direğe çarpan meşin yuvarlak çizgiden sekerek boşta kaldı. Eren Derdiyok'tan önce hamle yapan kaleci Tolgahan Acar, eliyle meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel olurken pozisyonun devamında Demir Grup Sivasspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

Mücadeleyi Galatasaray 4-2 kazandı.