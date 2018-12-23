Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Yusuf Bozdoğan

Bursaspor: Muhammet Şengezer, Vergini, Saivet (Dk. 90 Çağatay Yılmaz), Badji, Latovlevici, Umut Nayir, Chedjou, Barış Yardımcı, Aytaç Kara, Umut Meraş, Tunay Torun (Dk. 76 Allano Lima)

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Guilherme, Murat Yıldırım, Adem Büyük (Dk. 90 Rahman Buğra Çağıran), Eren Tozlu (Dk. 63 Boutaib), Donald, Aleksic (Dk. 81 Ahmet Ildız) Murat Akça, Chebake, Erkan Kaş, Mina

Goller: Dk. 45 Umut Nayir (Bursaspor), Dk. 46 Guilherme (Evkur Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 87 Guilherme (Evkur Yeni Malatyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 58 Aytaç Kara (Bursaspor), Dk.90 Farnolle





BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Bursaspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

46. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor durumu eşitledi. Bursaspor ceza alanı önünde atak geliştiren konuk takımda Adem Büyük'ün ara pasında topla buluşan Guilherme, kaleci Muhammet'in solundan topu ağlarla buluşturdu ve durumu eşitledi.

50. dakikada konuk ekibin gelişen hızlı atağında Guilherme, Eren Tozlu'nun pasıyla ceza yayında topla buluşurken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

65. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi ekibin atağında Umut Meraş'ın kafayla topu indirmesiyle meşin yuvarlağı önüne alan Latovlevici, sol çaprazdan topu ağlarla buluşturdu. Hakem Bülent Yıldırım VAR'a giderek, Rumen futbolcunun rakibine faul yaptığını tespit ederek golü iptal etti.

80. dakikada sol kanattan atak geliştiren ev sahibi takımda Umut Meraş'ın ortasında ceza sahası içinde Aytaç Kara kafa vuruşu yaptı, top az farkla direğin üstünden dışarı çıktı.

87. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'da bir pozisyonda rakip alanda yerde kalan Guilherme'nin hakem Bülent Yıldırım'a itiraz etmesi sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kartı görerek oyundan atıldı.

90. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Bursaspor'da Barış Yardımcı'nın ortasında topu kaleci Farnolle elinden kaçırarak sektirdi, yere düşen meşin yuvarlak Aytaç Kara'nın vuruşunda az farkla dışarı çıktı.

90+5. dakikada sağ kanatta Çağatay Yılmaz'ın ortasında Mina'nın Umut Nayir'e yaptığı müdahalesi sonucu VAR'a giden hakem Bülent Yıldırım, penaltı kararı verdi. Bursaspor'da Aytaç Kara'nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Topu, Yeni Malatyaspor savunması uzaklaştırdı. Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.