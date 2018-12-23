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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Trabzonspor: 4 - Çaykur Rizespor: 1

23 Aralık 2018 Pazar 18:22
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Onazi (Dk. 32 Kucka), Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür (Dk. 88 Abdulkadir Parmak), Nwakaeme, Amiri (Dk. 78 Ekuban), Rodallega

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk. 46 Ujkani), Orhan Ovacıklı (Dk. 78 Robin Yalçın), Brabec, Saadane, Mehmet Uslu, Abdullah Durak (Dk. 46 Mustafa Saymak), Petrucci, Umar, Boldrin, Samudio, Muric

Goller: Dk. 24 ve 67 Abdülkadir Ömür, Dk. 79 Rodallega, Dk. 90+4 Nwakaeme (Trabzonspor), Dk. 84 Umar (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 74 Mustafa Saymak, Dk. 90+6 Boldrin (Çaykur Rizespor), Dk. 89 Ekuban, Dk. 90 Kucka, Dk. 90+6 Abdulkadir Parmak, Dk. 90+7 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 4-1 yendi.

52. dakikada Muric'in ceza yayı yakınından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kontrol etti.

67. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Yusuf Yazıcı'nın soldan kullandığı korner atışında, savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı dışındaki Abdülkadir Ömür'ün önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda yerden seken top ağlarla buluştu: 2-0.

69. dakikada Boldrin'in sağdan kullandığı serbest atışta, arka direkte Brabec'in yatarak vurduğu şutta çizgi önünde kaleci Uğurcan Çakır, topu kontrol etti.

71. dakikada Umar'ın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahale ettiği top Mustafa Saymak'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda kaleciyi geçen topu bu kez savunmada Hosseini, çizgi önünden uzaklaştırdı.

79. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e yükseltti. Nwakaeme'nin soldan pasında, ceza alanı içinde Rodallega'nın şutunda, kaleci Ujkani'nin çelmeye çalıştığı top filelere gitti: 3-0.

84. dakikada Çaykur Rizespor'un golü geldi. Muric'in pasında savunmanın arkasında topla buluşan Umar, sağ çaprazdan kaleci Uğurcan Çakır'ın üzerinden topu filelere gönderdi: 3-1.

90+4. dakikada Ekuban'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme, yerden sert bir vuruşla topu kaleci Ujkani'nin yanından filelere yolladı: 4-1.

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 18:22
  1. Çaykur Rizespor
  2. Futbol
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Trabzonspor

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