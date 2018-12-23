THY / M&S Yeni Üyelik Kampanyası
0553 313 94 23

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Bursaspor: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

23 Aralık 2018 Pazar 17:07
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Yusuf Bozdoğan

Bursaspor: Muhammet Şengezer, Vergini, Saivet, Badji, Latovlevici, Umut Nayir, Chedjou, Barış Yardımcı, Aytaç Kara, Umut Meraş, Tunay Torun

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Guilherme, Murat Yıldırım, Adem Büyük, Eren Tozlu, Donald, Aleksic, Murat Akça, Chebake, Erkan Kaş, Mina

Gol: Dk. 45 Umut Nayir (Bursaspor)


BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig 17. hafta maçında Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

12. dakikada sağ kanattan gelişen Bursaspor'un atağında Tunay Torun'un ortasına ceza alanı içinde Umut Nayir kafa vuruşu yaptı. Kaleci Farnolle üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etti.

39. dakikada Bursaspor defansının arkasına Donald'ın attığı pasla hareketlenen Aleksic, hızla ilerleyerek ceza alanına girdi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

43. dakikada Latovlevici'nin ceza sahası sol yan çizgisi üzerinden yaptığı yerden ortada, kale ağzında Umut Nayir'den önce topa ayak koyan Erkan Kaş, tehlikeyi uzaklaştırdı.

45. dakikada Bursaspor öne geçti. Soldan Umut Meraş'ın ortasında top savunmada Erkan Kaş'tan sekerek havalandı. Pozisyonu takip eden Umut Nayir, röveşata ile şık bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğünde sona erdi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 17:07
  1. Bursaspor
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. Futbol
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afganistan'da 10 Taliban militanı öldürüldü
    1. Afganistan'da 10 Taliban militanı..
    2. Otomobil alacaklar dikkat! 31 Aralık..
    3. Bursa'da cenazeden dönenleri taşıyan..
    4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    5. Ordu'da eşi tarafından bıçaklanan..
    6. Maçın ardından
    7. Cüneyt Kosal son yolculuğuna uğurlandı
    8. Kayınpederinin aracı ile iş yerini..
    9. İranlı milletvekilinden..
    10. Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili..
    11. Ordu'da çöpte parçalanmış erkek çocuk..
    12. Kalın'dan teröristbaşına: İzle ve..
    13. "Kaşıkçı'nın son dönemi Suudi..
    14. Bağdat'taki "ABD işgalinden kalma..
    15. Telesiyej arızalanınca saatlerce asılı..
    16. Suriyeli Peşmergeler ile terör örgütü..
    17. Müjdat Gezen ve Metin Akpınar..
    18. Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    19. Erdoğan'dan anlamlı Twitter paylaşımı
    20. Fenerbahçe kafilesi Antalya'da
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak