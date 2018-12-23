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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Trabzonspor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

23 Aralık 2018 Pazar 17:04
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Onazi (Dk. 32 Kucka), Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Amiri, Rodallega

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Brabec, Saadane, Mehmet Uslu, Abdullah Durak, Petrucci, Umar, Boldrin, Samudio, Muric

Gol: Dk. 24 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

3. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta Hosseini ile girdiği ikili mücadeleyi kazanan Muric, bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak son anda araya giren Hüseyin Türkmen, tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı.

7. dakikada Samudio'nun ara pasında sol çaprazda topla buluşan Boldrin'in kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'a çarparak kornere çıktı.

24. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Soldan ceza alanına girerek rakiplerinden sıyrılan Novak'ın pasında, yakın mesafeden Abdülkadir Ömür, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 1-0.

32. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Onazi'nin yerine Kucka oyuna dahil oldu.

33. dakikada Umar'ın ceza yayı içinden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu üsten kornere attı.

42. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı dışından şutunda, kaleci Gökhan Akkan sol tarafına doğru gelen topu yatarak kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 17:04
  1. Çaykur Rizespor
  2. Futbol
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Trabzonspor

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