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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Beşiktaş: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

16 Aralık 2018 Pazar 19:59
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Medel, Vida, Adriano, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Quaresma, Ljajic, Lens, Güven Yalçın

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Rodallega

Gol: Dk. 45+1 Rodallega (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 45 Dorukhan Toköz (Beşiktaş)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

5. dakikada orta sahada topla buluşan Abdülkadir Ömür, Beşiktaşlı futbolculardan sıyrılarak soldan ceza sahasına girdi, bordo-mavili oyuncunun şutunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

6. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta Hüseyin Türkmen topa kafayla vurdu, Karius meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

8. dakikada Quaresma'nın sağdan ortasında Güven Yalçın ön direkte vurdu, top auta gitti.

22. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta topa müdahale etmek isteyen Karius boşa çıktı. Nwakaeme önünde kalan topu boş kaleye gönderdi, meşin yuvarlak direkten döndü.

31. dakikada Trabzonspor yarı alanının ortasında topla buluşan Adriano'nun uzaktan şutunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Sosa'nın sağdan ortaladığı topla ceza sahası içinde buluşan Rodallega, kaleci Karius'tan sıyrılarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 19:59
  1. Beşiktaş
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  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Trabzonspor

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