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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Kayserispor: 1- Akhisarspor: 0

16 Aralık 2018 Pazar 18:16
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Candaş Elbil

Kayserispor: Lung, Lopes, Kucher, Kana Bıyık, Atila Turan, Şamil Çinaz, Mensah, Bilal Başaçıkoğlu (DK. 60 Varela), Chery, Deniz Türüç (Dk. 85 Levent Gülen), Umut Bulut (Dk. 70 Asamoah Gyan)

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Güray Vural, Sissoko, Serginho (Dk. 86 Bilal Kısa), Onur Ayık (Dk. 65 Regattin), Josue, Barbosa, Bokila (Dk. 65 Manu)

Gol: Dk. 75 Asamoah Gyan (Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 18 Vrsajevic (Akhisarspor), Dk. 72 Atila Turan, Dk. 87 Mensah (Kayserispor)



KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor, sahasında Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti.

51. dakikada Atila Turan'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği topa altıpas üzerinden yükselen Bilal Başaçıkoğlu'nun kafa vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta gitti.

67. dakikada Kayserispor yarı alanından aldığı topla sağ çaprazdan yarı alanına kadar giren Manu'nun şutunda meşin yuvarlağı kaleci Lung uzaklaştırdı.

70. dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas içerisinde uygun pozisyonda, önce Umut Bulut peşinden de Şamil Çinaz topa dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.

75. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında topla buluşan Varela'nın sağ ayağı ile ceza alanına gönderdiği ortada, savunma oyuncularının arasından iyi yükselen Asamoah Gyan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu: 1-0

81. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında rakiplerini çalımlayarak ceza alanına giren Mensah'ın pasında topla buluşan Lopes'in sağ çaprazdan kale kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

90+1 dakikada Akhisarspor'un kazandığı kornerde kaleci Fatih Öztürk de kalesini terk ederek Kayserispor ceza sahasına girdi. Kullanılan kornerde uzaklaştırılan topu kapan Mensah'ın orta sahadan boş kaleye gönderdiği meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşma ev sahibi ekip Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 18:16
  1. Akhisarspor
  2. Kayserispor
  3. Spor Toto Süper Lig

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