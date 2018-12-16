THY- Euroleague
0553 313 94 23

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Kayserispor: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı)

16 Aralık 2018 Pazar 17:04
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Candaş Elbil

Kayserispor: Lung, Lopes, Kucher, Kana Bıyık, Atila Turan, Şamil Çinaz, Mensah, Bilal Başaçıkoğlu, Chery, Deniz Türüç, Umut Bulut

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Güray Vural, Sissoko, Serginho, Onur Ayık, Josue, Barbosa, Bokila

Sarı kart: Dk. 18 Vrsajevic (Akhisarspor)


KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasındaki Kayserispor-Akhisarspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

21. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ceza alanına ortasında iyi yükselen Mensah'ın kafasından seken top Chery'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas içinden vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

29. dakikada orta alanda Barbosa ile girdiği mücadelede topu kazanan Chery'in ceza yayı civarından kaleyi cepheden gören pozisyondan vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinde auta çıktı.

Her iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 17:04
  1. Akhisarspor
  2. Futbol
  3. Kayserispor
  4. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'ta yaprak dökümü! O da gidiyor
    1. Beşiktaş'ta yaprak dökümü! O da gidiyor
    2. İranlı komutanın kendi silahından..
    3. Tartıştığı kadını sokak ortasında..
    4. Fenerbahçeli isimden istifa açıklaması
    5. Maçın ardından
    6. 19 tonluk dev Köroğlu heykeli, 65..
    7. Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu..
    8. Kalp krizinden ölen Züleyha öğretmen,..
    9. Yeniden Refah Partisi iktidarında..
    10. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin..
    11. Eşine kızıp kendini yaktı, 'İnandırmak..
    12. Voleybol: Efeler Ligi
    13. Belediye başkanı çileden çıktı!..
    14. Merdiven çıkmaya yüksünmeyin
    15. MHP’li vekilden 'Ülkücü kardan adam'..
    16. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    17. Patlayan tekerlek faciaya yol..
    18. Maçın ardından
    19. Irak Cumhurbaşkanı vatandaşlıktan..
    20. Çekmeceler çok işlevsel
    HDP'nin Ermeni milletvekili Garo Paylan'ın 'Abdülhamid' isyanı: Nerede bir hain varsa Ermeni
    HDP'nin Ermeni milletvekili Garo Paylan'ın 'Abdülhamid' isyanı: Nerede bir hain varsa Ermeni
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    MHP'nin adayı geri çekildi
    MHP'nin adayı geri çekildi

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı