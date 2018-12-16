Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Candaş Elbil

Kayserispor: Lung, Lopes, Kucher, Kana Bıyık, Atila Turan, Şamil Çinaz, Mensah, Bilal Başaçıkoğlu, Chery, Deniz Türüç, Umut Bulut

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Güray Vural, Sissoko, Serginho, Onur Ayık, Josue, Barbosa, Bokila

Sarı kart: Dk. 18 Vrsajevic (Akhisarspor)





KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasındaki Kayserispor-Akhisarspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

21. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ceza alanına ortasında iyi yükselen Mensah'ın kafasından seken top Chery'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas içinden vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

29. dakikada orta alanda Barbosa ile girdiği mücadelede topu kazanan Chery'in ceza yayı civarından kaleyi cepheden gören pozisyondan vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinde auta çıktı.

Her iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.