Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Erkan Kaş, Ahmed Ildız, Murat Yıldırım, Guilherme, Adem Büyük (Dk. 90+2 Pereira), Eren Tozlu (Dk. 76 Mina), Boutaib (Dk. 46 Rahman Buğra Çağıran)

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Diego, Celustka, Chico (Dk. 46 Vainqueur), Hakan Özmert, Doğukan Sinik (Dk. 46 Drole), Maicon, Serdar Özkan, Mevlüt Erdinç (Dk. 65 Barrada)

Goller: Dk. 16 ve Dk. 34 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 72 Sadık Çiftpınar (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 72 Diego (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Doğukan Sinik, Dk. 56 Maicon, Dk. 72 Celustka, Dk. 90+6 Drole (Antalyaspor), Dk. 43 Murat Yıldırım, Dk. 72 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor)





MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

50. dakikada Adem Büyük'ün savunmanın arkasına gönderdiği topu sol kanatta kontrol eden Eren Tozlu'nun ceza alanına ortasında arka direkte Guilherme'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Antalyaspor savunması, dönen topu uzaklaştırdı.

56. dakikada Adem Büyük'ün sağ kanattan yaptığı ortada, ceza alanı içinde Rahman Buğra Çağıran'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

67. dakikada Celustka ile girdiği ikili mücadelede Eren Tozlu'nun yerde kalmasının ardından saha karıştı. İki oyuncu arasında başlayan gerginliğe diğer futbolcular ve takımların yedek kulübeleri de dahil oldu. Yaşanan gerginliğin ardından maçın hakemi Mete Kalkavan, Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'ne başvurdu. Pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen Kalkavan, Evkur Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar ile Antalyasporlu Diego'yu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Mete Kalkavan, Celustka ile Eren Tozlu'ya ise sarı kart gösterdi.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.