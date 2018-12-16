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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Evkur Yeni Malatyaspor: 2 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

16 Aralık 2018 Pazar 14:50
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Erkan Kaş, Ahmed Ildız, Murat Yıldırım, Guilherme, Adem Büyük, Eren Tozlu, Boutaib

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Diego, Celustka, Chico, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Maicon, Serdar Özkan, Mevlüt Erdinç

Goller: Dk. 16 ve Dk. 34 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Doğukan Sinik (Antalyaspor), Dk. 43 Murat Yıldırım (Evkur Yeni Malatyaspor)


MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

16. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor, Diego'nun büyük hatası sonucu öne geçti. Ceza alanı içinde Diego, kontrolündeki topu çizgide Eren Tozlu'ya kaptırdı. Bu futbolcunun pasında altı pasta uygun durumda bulunan Boutaib, meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 1-0.

23. dakikada Chico, orta sahadaki topu uzaklaştırmak için kendi kalesine ters vuruş yaptı. Kaleci Boffin topu güçlükle kontrol etti.

28. dakikada sol kanattan gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında top Erkan Kaş'ın önünde kaldı. Erkan'ın ortasında Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin, kornere çeldi.

34. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Guilherme, topu Boutaib'e çıkardı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Evkur Yeni Malatyaspor, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular sahaya, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin fotoğrafının yer aldığı, üzerinde "Cennete selam, kalbimizdesin" yazılı tişörtle çıktı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 14:50
  1. Antalyaspor
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. Futbol
  4. Malatya
  5. Spor Toto Süper Lig

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