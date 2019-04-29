Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm 31. hafta maçları tamamlanırken, Süper Lig'e çıkma yolunda büyük bir adım atan Gençlerbirliği liderliğini sürdürdü



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta maçları tamamlandı. Ligde 31. hafta maçında Gençlerbirliği deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-0 yenerek puanını 67'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Spor Toto Süper Lig'e çıkma yolunda büyük bir avantaj yakalayan başkent temsilcisi, gelecek hafta Denizlispor'dan puan alması durumunda Süper Lig'e yükselecek. Hatayspor'un Boluspor'a puan kaybetmesi durumunda da Gençlerbirliği maçını oynamadan Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek. Günün diğer maçında Eskişehirspor da sahasında Afjet Afyonspor'u 3-1 yenerek kümede kalmayı garantiledi. Ligin 31. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle: Gazişehir Gaziantep-Giresunspor: 2-2 Hatayspor-Adanaspor: 4-1 Altınordu-Altay: 2-1 İstanbulspor-Birevim Elazığspor: 2-2 Osmanlıspor-Ümraniyespor: 0-0 Adana Demirspor-Boluspor: 4-1 Abalı Denizlispor-Balıkesirspor Baltok: 0-0 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği: 0-4 Eskişehirspor-Afjet Afyonspor: 3-1

- Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 31. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. GENÇLERBİRLİĞİ 31 21 4 6 47 23 24 67 2. ABALI DENİZLİSPOR 31 18 9 4 53 30 23 63 3. HATAYSPOR 31 16 10 5 49 21 28 58 4. OSMANLISPOR 31 17 4 10 42 24 18 55 5. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 31 15 8 8 52 27 25 53 6. ADANA DEMİRSPOR 31 15 7 9 46 34 12 52 7. ALTINORDU 31 14 9 8 44 29 15 51 8. ÜMRANİYESPOR 31 14 9 8 38 29 9 51 9. BOLUSPOR 31 13 7 11 37 32 5 46 10. ALTAY 31 10 11 10 45 36 9 41 11. BALIKESİRSPOR BALTOK 31 11 7 13 35 38 -3 40 12. İSTANBULSPOR 31 8 13 10 39 40 -1 37 13. ESKİŞEHİRSPOR 31 9 8 14 41 58 -17 35 14. ADANASPOR 31 8 10 13 36 43 -7 34 15. GİRESUNSPOR 31 6 12 13 28 39 -11 30 16. AFJET AFYONSPOR 31 6 7 18 35 53 -18 25 17. BİREVİM ELAZIĞSPOR 31 6 6 19 35 56 -21 24 18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 31 0 3 28 9 99 -90 0

Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silinmiştir.



- 32. haftanın programı

Spor Toto 1. Lig'de 32. haftanın müsabaka programı şöyle: 3 Mayıs Cuma: 19.30 Boluspor-Hatayspor (Bolu Atatürk) 19.30 Adanaspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim) 4 Mayıs Cumartesi: 17.00 Birevim Elazığspor-Ümraniyespor (Yeni Malatya) 17.00 İstanbulspor-Kardemir Karabükspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 19.30 Altay-Eskişehirspor (İzmir Atatürk) 19.30 Afjet Afyonspor-Osmanlıspor (Zafer) 5 Mayıs Pazar: 17.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk) 19.30 Gençlerbirliği-Abalı Denizlispor (Eryaman) 19.30 Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep (Balıkesir Atatürk)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.