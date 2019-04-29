Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
31. hafta maçları tamamlanırken, Süper Lig'e çıkma yolunda büyük bir adım atan Gençlerbirliği liderliğini sürdürdü29 Nisan 2019 Pazartesi 21:39
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta maçları tamamlandı.
Ligde 31. hafta maçında Gençlerbirliği deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-0 yenerek puanını 67'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Spor Toto Süper Lig'e çıkma yolunda büyük bir avantaj yakalayan başkent temsilcisi, gelecek hafta Denizlispor'dan puan alması durumunda Süper Lig'e yükselecek. Hatayspor'un Boluspor'a puan kaybetmesi durumunda da Gençlerbirliği maçını oynamadan Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek.
Günün diğer maçında Eskişehirspor da sahasında Afjet Afyonspor'u 3-1 yenerek kümede kalmayı garantiledi.
Ligin 31. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Gazişehir Gaziantep-Giresunspor: 2-2
Hatayspor-Adanaspor: 4-1
Altınordu-Altay: 2-1
İstanbulspor-Birevim Elazığspor: 2-2
Osmanlıspor-Ümraniyespor: 0-0
Adana Demirspor-Boluspor: 4-1
Abalı Denizlispor-Balıkesirspor Baltok: 0-0
Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği: 0-4
Eskişehirspor-Afjet Afyonspor: 3-1
- Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 31. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|31
|21
|4
|6
|47
|23
|24
|67
|2.
|ABALI DENİZLİSPOR
|31
|18
|9
|4
|53
|30
|23
|63
|3.
|HATAYSPOR
|31
|16
|10
|5
|49
|21
|28
|58
|4.
|OSMANLISPOR
|31
|17
|4
|10
|42
|24
|18
|55
|5.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|31
|15
|8
|8
|52
|27
|25
|53
|6.
|ADANA DEMİRSPOR
|31
|15
|7
|9
|46
|34
|12
|52
|7.
|ALTINORDU
|31
|14
|9
|8
|44
|29
|15
|51
|8.
|ÜMRANİYESPOR
|31
|14
|9
|8
|38
|29
|9
|51
|9.
|BOLUSPOR
|31
|13
|7
|11
|37
|32
|5
|46
|10.
|ALTAY
|31
|10
|11
|10
|45
|36
|9
|41
|11.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|31
|11
|7
|13
|35
|38
|-3
|40
|12.
|İSTANBULSPOR
|31
|8
|13
|10
|39
|40
|-1
|37
|13.
|ESKİŞEHİRSPOR
|31
|9
|8
|14
|41
|58
|-17
|35
|14.
|ADANASPOR
|31
|8
|10
|13
|36
|43
|-7
|34
|15.
|GİRESUNSPOR
|31
|6
|12
|13
|28
|39
|-11
|30
|16.
|AFJET AFYONSPOR
|31
|6
|7
|18
|35
|53
|-18
|25
|17.
|BİREVİM ELAZIĞSPOR
|31
|6
|6
|19
|35
|56
|-21
|24
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|31
|0
|3
|28
|9
|99
|-90
|0
Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silinmiştir.
- 32. haftanın programı
Spor Toto 1. Lig'de 32. haftanın müsabaka programı şöyle:
3 Mayıs Cuma:
19.30 Boluspor-Hatayspor (Bolu Atatürk)
19.30 Adanaspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)
4 Mayıs Cumartesi:
17.00 Birevim Elazığspor-Ümraniyespor (Yeni Malatya)
17.00 İstanbulspor-Kardemir Karabükspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.30 Altay-Eskişehirspor (İzmir Atatürk)
19.30 Afjet Afyonspor-Osmanlıspor (Zafer)
5 Mayıs Pazar:
17.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)
19.30 Gençlerbirliği-Abalı Denizlispor (Eryaman)
19.30 Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep (Balıkesir Atatürk)
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