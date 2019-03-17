Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Ligin 26. haftasında Afjet Afyonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Abalı Denizlispor liderliğini sürdürdü- Altay'a deplasmanda 4-0 yenilen Kardemir Karabükspor, bitime 8 hafta kala lige veda etti



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 26. haftası, bugün oynanan 4 maçla tamamlandı. Afjet Afyonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Abalı Denizlispor, averajla liderliğini devam ettirdi. Gençlerbirliği de Adanaspor deplasmanında 3 puanı tek golle aldı ve zirve takibini sürdürdü. Deplasmanda Altay'a 4-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor, bitime 8 hafta kala lige veda etti.

Ligin 26. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle: Eskişehirspor-Altınordu: 2-4 Ümraniyespor-Gazişehir Gaziantep: 1-2 Birevim Elazığspor-Adana Demirspor: 0-2 Osmanlıspor-Hatayspor: 1-3 Giresunspor-İstanbulspor: 0-0 Afjet Afyonspor-Abalı Denizlispor: 1-3 Altay-Kardemir Karabükspor: 4-0 Adanaspor-Gençlerbirliği: 0-1 Boluspor-Balıkesirspor Baltok: 1-0

- Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Spor Toto 1. Lig



Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. ABALI DENİZLİSPOR 26 16 6 4 43 24 19 54 2. GENÇLERBİRLİĞİ 26 17 3 6 39 22 17 54 3. OSMANLISPOR 26 15 3 8 35 18 17 48 4. HATAYSPOR 26 13 8 5 39 18 21 47 5. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 26 13 6 7 44 22 22 45 6. ALTINORDU 26 12 9 5 37 20 17 45 7. ÜMRANİYESPOR 26 13 6 7 33 23 10 45 8. ADANA DEMİRSPOR 26 12 5 9 35 30 5 41 9. BOLUSPOR 26 11 5 10 30 27 3 38 10. ALTAY 26 10 7 9 37 27 10 37 11. BALIKESİRSPOR BALTOK 26 10 5 11 26 30 -4 35 12. ADANASPOR 26 7 9 10 30 31 -1 30 13. İSTANBULSPOR 26 5 12 9 29 35 -6 27 14. GİRESUNSPOR 26 6 9 11 25 32 -7 27 15. AFJET AFYONSPOR 26 6 7 13 33 42 -9 25 16. ESKİŞEHİRSPOR 26 6 7 13 28 50 -22 25 17. BİREVİM ELAZIĞSPOR 26 5 5 16 28 45 -17 20 18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 26 0 2 24 8 83 -75 -1





Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.









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