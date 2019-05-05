Futbol: Spor Toto 1. Lig - Giresunspor: 1 - Adana Demirspor: 0- Yeşil-beyazlılar, bu sonuçla ligde kalmayı garantiledi



Stat: Giresun Atatürk Hakemler: Volkan Bayarslan, Emrah Ünal, Mehmet Emin Tuğral Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Mehmet Taş, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Renan Foguinho, Landel, Ozan Can Kökçü (Dk. 66 Berkan Yıldırım), Volkan Okumak (Dk. 90+4 Alperen Aydın), Muhammet Reis, Yasin Ozan (Dk. 83 Savaş Polat) Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Adil Demirbağ, Mitrovic (Dk. 46 Gladkyy), Kaan Kanak, Emre Uruç (Dk. 35 Vedat Bora), Semih Güler, Traore, Berk Yıldız, Erdal Öztürk (Dk. 82 Kage), Süleyman Koç, Pote Gol: Dk. 11 Mehmet Taş (Giresunspor) Sarı kartlar: Dk. 39 Mitrovic, Dk. 56 Adil Demirbağ, Dk. 72 Vedat Bora, Dk. 90 Traore (Adana Demirspor), Dk. 72 Volkan Okumak, Dk. 88 Kayacan Erdoğan (Giresunspor)

GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Giresunspor, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yendi. Bu sonuçla yeşil-beyazlılar, sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala ligde kalmayı garantiledi.



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