Futbol: Spor Toto 1. Lig Eskişehirspor: 3 - Afjet Afyonspor: 1

Stat: Yeni Eskişehir Hakemler: Kadir Sağlam, Gökhan Memişoğlu, Kemal Mavi Eskişehirspor: Melih Ağa, Sissoko, Emre Güral (Dk. 89 Ferhat Kiraz), Milinkoviç, Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk. 62 Furkan Balaban), Jesse, Issah, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik (Dk. 78 Sezgin Coşkun) Afjet Afyonspor: Soner Şahin, Uğur Akdemir, Gökhan Kardeş, Bayram Çetin, Türker Toptaş, Metin Yüksel, Mehmet Güven (Dk. 89 Cenk Güvenç), Emre Öztürk, Musa Araz (Dk. 82 Aykut Uluç), Onur Ramazan Toprak (Dk. 46 Ajite), Oltan Karakullukçu Goller: Dk. 8 Erdal Akdarı, Dk. 45+2 ve Dk. 85 Emre Güral (Eskişehirspor), Dk. 48 Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor) Kırmızı kart: Dk. 49 Emre Öztürk (Afjet Afyonspor) Sarı kartlar: Dk. 34 Uğur Akdemir, Dk. 36 Emre Öztürk, Dk. 72 Mehmet Güven, Dk. 82 Musa Araz (Afjet Afyonspor), Dk. 57 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 61 Milinkoviç, Dk. 78 Emre Güral, Dk 83 Sissoko (Eskişehirspor)

ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Eskişehirspor, sahasında Afjet Afyonspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde, Antalya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyaspor'un Çek oyuncu Josef Sural için saygı duruşunda bulunuldu. Maçın hakemi Kadir Sağlam, karşılaşmanın 90+3. dakikasında Afjet Afyonspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek'i tribüne gönderdi.



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