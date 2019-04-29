Futbol: Spor Toto 1. Lig Kardemir Karabükspor: 0 - Gençlerbirliği: 4

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Batuhan Gültek, Mehmet Kağan Bingül, Oğuz Kağan Çalışır Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Fatih Kızılay (Dk. 73 Ali Kemal Yılmaz), Berkay Yılmaz (Dk 64 Batuhan Kurt), Abdullah Sezgin, Sezer Gündüz, Can Sıkılmaz, Doğukan Sabih Toksöz, Berk Kervankıran, Oğuz Eken (Dk. 81 Toykan Topuz), Cihan Aydın, Ahmet Karadayı Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Erdem Özgenç, Alper Uludağ, Luccas Claro, Yıldırım Mert Çetin, Berat Ayberk Özdemir, Yasin Pehlivan, Sessegnon (Dk 46 Rahmetullah Berişbek), Deniz Yılmaz, Nadir Çiftçi (Dk. 79 Mert Nobre), Jailton (Dk. 70 Halil İbrahim Pehlivan), Goller: Dk. 20 Deniz Yılmaz, Dk. 31 Erdem Özgenç, Dk. 62 Nadir Çiftçi (penaltıdan), Dk. 86 Mert Nobre (Gençlerbirliği) Sarı kartlar: Dk. 47 Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği)

KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında oynanan maçta Gençlerbirliği, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın başında, trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu Çek oyuncu Josef Sural'ın vefatı dolayısıyla bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



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