Futbol: Spor Toto 1. Lig - Boluspor: 4 - Kardemir Karabükspor: 0



Stat: Bolu Atatürk Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Uygar Bebek, Mehmet Ali Akkor Boluspor: Gökhan Değirmenci, Fink, Burak Bekaroğlu, Dimov, Ufuk Budak (Dk. 46 Hayrullah Bilazer), İshak Çakmak, Umut Gündoğan (Dk. 46 Mustafa Durak), Akabueze, Guido Koçer (Dk. 80 Burak Asan), Mutlu Güler, Özgür Can Özcan Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Arda Belen, Oğuz Eken (Dk. 80 Arif Bostancı), Ahmet Karadayı (Dk 46 Batuhan Kurt), Berkay Yılmaz, Abdullah Sezgin, Can Sıkılmaz, Emre Eser, Toykan Topuz (Dk. 51 Doğukan Sabih Toksöz), Cihan Aydın, Berk Kervankıran Goller: Dk. 5 Akabueze, Dk. 9 Dimov, Dk. 29 Özgür Can Özcan, Dk. 36 Mutlu Güler (Boluspor) Sarı kartlar: Dk. 60 Arda Belen, Dk. 90 Emre Eser (Kardemir Karabükspor), Dk. 75 Burak Bekaroğlu, Dk 86. Akabueze (Boluspor)

BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Boluspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendi.



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