Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Boluspor: 4 - Kardemir Karabükspor: 006 Nisan 2019 Cumartesi 16:01
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Uygar Bebek, Mehmet Ali Akkor
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Fink, Burak Bekaroğlu, Dimov, Ufuk Budak (Dk. 46 Hayrullah Bilazer), İshak Çakmak, Umut Gündoğan (Dk. 46 Mustafa Durak), Akabueze, Guido Koçer (Dk. 80 Burak Asan), Mutlu Güler, Özgür Can Özcan
Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Arda Belen, Oğuz Eken (Dk. 80 Arif Bostancı), Ahmet Karadayı (Dk 46 Batuhan Kurt), Berkay Yılmaz, Abdullah Sezgin, Can Sıkılmaz, Emre Eser, Toykan Topuz (Dk. 51 Doğukan Sabih Toksöz), Cihan Aydın, Berk Kervankıran
Goller: Dk. 5 Akabueze, Dk. 9 Dimov, Dk. 29 Özgür Can Özcan, Dk. 36 Mutlu Güler (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 60 Arda Belen, Dk. 90 Emre Eser (Kardemir Karabükspor), Dk. 75 Burak Bekaroğlu, Dk 86. Akabueze (Boluspor)
BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Boluspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendi.
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