Futbol: Spor Toto 1. Lig Boluspor: 1 - Balıkesirspor Baltok:0

Stat: Bolu Atatürk Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Cem Hanoğlu, Ömer Tevfik Özkoç Boluspor: Gökhan Değirmenci, Fink, Akabueze, Ufuk Budak, Özgürcan Özcan, Dimov, Koçer (Dk. 86 Burak Bekaroğlu), Batuhan Altıntaş (Dk. 46 Bilal Sebaihi), Burak Asan, Ümit Kurt, Mustafa Durak (Dk. 90+2 Mutlu Güler) Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz (Dk. 58 Foxi), Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe (Dk. 72 Sedat Şahintürk), Furkan Çil, Okan Alkan, Otoo, A'Beka, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi Goller: Dk. 63 Koçer (Boluspor) Sarı kart: Dk. 12 Ümit Kurt, Dk. 55 Dimov, Dk. 58 Burak Asan, Dk. 76 Mustafa Durak (Boluspor), Dk. 40 Glumac, Dk. 45+1 Doğa İşeri (Balıkesirspor Baltok)

BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 26. haftasında konuk ettiği Balıkesirspor Baltok'u 1-0 yendi.

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