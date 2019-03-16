0553 313 94 23

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Ümraniyespor: 1 - Gazişehir Gaziantep: 2

16 Mart 2019 Cumartesi 15:47
Futbol: Spor Toto 1. Lig


Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Cem Satman, Utku Tunavelioğlu

Ümraniyespor: Burak Öğür (Dk. 77 Metin Erol), Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Merthan Açıl, Karahan Yasir Subaşı, Timur Temeltaş (Dk. 69 Madinda), Muhammed Gönülaçar, Leandrinho (Dk. 61 Vasilogiannis), Recep Aydın, Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Uğur Arslan Kuru, Ahmet Kesim, Mehmet Erdem Uğurlu, Segbefia, Gökhan Alsan, Oğulcan Çağlayan (Dk. 90+1 Erhan Çelenk), Kerim Avcı (Dk. 86 Yusuf Cihat Çelik), Igor, Sow (Dk. 66 Poepon)

Goller: Dk. 31 Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor), Dk. 45 ve 73 Kerim Avcı (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 27 Alaaddin Okumuş, Dk. 78 Karahan Yasir Subaşı (Ümraniyespor), Dk. 29 Uğur Arslan Kuru, Dk. 80 Kerim Avcı, Dk. 84 Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 yendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 15:47
  1. Futbol
  2. Gazişehir Gaziantep
  3. Spor Toto 1. Lig
  4. Ümraniyespor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Zelanda'daki saldırıda 3 yaşında şehadete ulaştı
    1. Yeni Zelanda'daki saldırıda 3 yaşında..
    2. Son dakika: Katliamı öven Ekşi Sözlük..
    3. Gaziantep'te millet kıraathanesi açılışı
    4. Yeni Zelanda'daki terör saldırısına..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal eğer..
    6. "Türkiye’nin en güzel sucuğu..
    7. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    8. Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat..
    9. 300 gündür direnen köylüleri..
    10. Maçın ardından
    11. Milli haltercilerden tarihi başarı
    12. Azınlık cemaatleri Yeni Zelanda'daki..
    13. Üsküdar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi..
    14. Binali Yıldırım: İstanbul'un tarihini..
    15. Aliyev yüzlerce mahkumu affetti!..
    16. Organlarıyla 5 kişiye ışık olan..
    17. GÜNCELLEME - Yeni Zelanda'daki..
    18. İŞKUR'dan ev hanımlarına müjde
    19. MTTB Gümüşhane Şubesinden Yeni Zelanda..
    20. Bolvadin’de 3 hırsız kıskıvrak yakalandı
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler