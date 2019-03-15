Futbol: Spor Toto 1. Lig - Eskişehirspor: 2 - Altınordu: 4

Stat: Yeni Eskişehir Hakemler: Mert Güzenge, Özgür Ertem, Erkan Akbulut Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sissoko (Dk. 73 İbrahim Halil Öner), Hakan Aslantaş, Erdal Akdarı, Berkay Dabanlı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Kamal Issah, Mehmet Özcan, Alperen Kocabaş, (Dk. 58 Mete Kaan Demir), Milinkovic, Furgan Polat (Dk. 46 Emre Güral) Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Oğulcan Ülgün, Mehmet Murat Uçar (Dk. 63 Hüseyin Atakan Üner), Muhammed Mert, Anıl Koç, Serdar Deliktaş (Dk. 90 Enes Kubat), Ali Yaşar, Okan Derici (Dk. 61 Berkay Samancı)

Goller: Dk. 20 Sissoko, Dk. 77 İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor), Dk. 24 Okan Derici, Dk. 45 Serdar Deliktaş, Dk. 67 Hüseyin Atakan Üner, Dk. 70 Kerim Alıcı (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 4 Kamal Issah, Dk. 61 Erdal Akdarı (Eskişehirspor), Dk. 72 Oğulcan Ülgün (Altınordu)

ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Altınordu, deplasmanda Eskişehirspor'u 4-2 mağlup etti.







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