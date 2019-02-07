Futbol: Spor Toto 1. Lig - Ligde 21. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 21. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

9 Şubat Cumartesi: Kardemir Karabükspor-Eskişehirspor: Yasin Kol Gençlerbirliği-Osmanlıspor: Serkan Çınar 10 Şubat Pazar: Balıkesirspor Baltok-Tetiş Yapı Elazığspor: Burak Şeker Boluspor-Afjet Afyonspor: Emre Malok İstanbulspor-Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan Adanaspor-Altay: Erkan Özdamar Denizlispor-Altınordu: Süleyman Abay 11 Şubat Pazartesi: Gazişehir Gaziantep-Hatayspor: Onur Özütoprak Giresunspor-Ümraniyespor: Alper Çetin



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