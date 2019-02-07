Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Ligde 21. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı07 Şubat 2019 Perşembe 12:55
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 21. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
9 Şubat Cumartesi:
Kardemir Karabükspor-Eskişehirspor: Yasin Kol
Gençlerbirliği-Osmanlıspor: Serkan Çınar
10 Şubat Pazar:
Balıkesirspor Baltok-Tetiş Yapı Elazığspor: Burak Şeker
Boluspor-Afjet Afyonspor: Emre Malok
İstanbulspor-Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan
Adanaspor-Altay: Erkan Özdamar
Denizlispor-Altınordu: Süleyman Abay
11 Şubat Pazartesi:
Gazişehir Gaziantep-Hatayspor: Onur Özütoprak
Giresunspor-Ümraniyespor: Alper Çetin
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