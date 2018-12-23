Futbol: Spor Toto 1. Lig
Eskişehirspor: 1 - Boluspor: 123 Aralık 2018 Pazar 18:38
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Uygar Bebek, Hüsnü Emre Çelimli
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mevlüt Çelik, Semih Güler, Furgan Polat (Dk. 75 Talha Erdoğan), Tolga Yakut, Alperen Kocabaş (Dk. 65 Bedirhan Altunbaş), Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk. 83 Metehan Altunbaş), Mehmet Feyzi Yıldırım
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Diarra, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 83 Mustafa Batuhan Altuntaş), İsmail Odabaşı (Dk. 65 Mustafa Durak), Akabueze, İshak Çakmak, Özgür Can Özcan (Dk. 46 Umut Gündoğan), Dimov, Guido Koçer, Hayrullah Bilazer, Ufuk Budak
Goller: Dk. 32 Mehmet Feyzi Yıldırım (Penaltıdan) (Eskişehirspor), Dk. 71 Umut Gündoğan (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Özgür Can Özcan, Dk. 54 Akabueze, Dk. 90+3 İshak Çakmak (Boluspor), Dk. 63 Mevlüt Çelik (Eskişehirspor)
ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Eskişehirspor, sahasında Boluspor'la 1-1 berabere kaldı.
Eskişehir’e sahne almak için gelen ABD’li rap sanatçısı Baby Brown, devre arasında Eskişehirspor’a destek olmak amacıyla 2 şarkısını seslendirdi.
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