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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Eskişehirspor: 1 - Boluspor: 1

23 Aralık 2018 Pazar 18:38
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Uygar Bebek, Hüsnü Emre Çelimli

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mevlüt Çelik, Semih Güler, Furgan Polat (Dk. 75 Talha Erdoğan), Tolga Yakut, Alperen Kocabaş (Dk. 65 Bedirhan Altunbaş), Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk. 83 Metehan Altunbaş), Mehmet Feyzi Yıldırım

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Diarra, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 83 Mustafa Batuhan Altuntaş), İsmail Odabaşı (Dk. 65 Mustafa Durak), Akabueze, İshak Çakmak, Özgür Can Özcan (Dk. 46 Umut Gündoğan), Dimov, Guido Koçer, Hayrullah Bilazer, Ufuk Budak

Goller: Dk. 32 Mehmet Feyzi Yıldırım (Penaltıdan) (Eskişehirspor), Dk. 71 Umut Gündoğan (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Özgür Can Özcan, Dk. 54 Akabueze, Dk. 90+3 İshak Çakmak (Boluspor), Dk. 63 Mevlüt Çelik (Eskişehirspor)


ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Eskişehirspor, sahasında Boluspor'la 1-1 berabere kaldı.

Eskişehir’e sahne almak için gelen ABD’li rap sanatçısı Baby Brown, devre arasında Eskişehirspor’a destek olmak amacıyla 2 şarkısını seslendirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 18:38
  1. - Spor Toto 1.Lig
  2. Boluspor
  3. Eskişehirspor

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